В Волгоградской области лишенный прав водитель «Лады Гранты» насмерть разбился в ДТП с грузовиком. Смертельная авария произошла в Калачевском районе на 54 км автодороги «Волгоград - Каменск-Шахтинский - Луганск».

Как уточнили в ГУ МВД России по региону, водитель легковушки выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовой Volvo с полуприцепом Bodex.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Лада» от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, - сообщили в Главке.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области