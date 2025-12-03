Срочное предупреждение получили водители от Упрдор Москва-Волгоград

Ухудшение погодных условий, требующее повышенного внимания от водителей, сегодня, 3 декабря, ожидается на трассах Волгоградской области. По данным ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, в регионе возможны изморозь и туман. В Рязанской и Ростовской областях ожидаются осадки при понижении температуры воздуха до -3.
Для оперативного реагирования организовано круглосуточное дежурство комбинированных дорожных машин на трассах, при этом число спецтехники регулируется в соответствии с дорожной обстановкой. Всего в работе может быть задействовано: 31 единицы спецтехники– в Рязанской области, 231– в Волгоградской и 101 единица – в Ростовской.