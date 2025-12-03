Общество

В Волгоградской области газифицируют хутор Тормосин

Общество 03.12.2025 13:00
Хутор Тормосин в Чернышковском районе Волгоградской области подключат к голубому топливу. Личный прием жителей отдаленного хутора в формате видеоконференции провел представитель Президента России в ЮФО Владимир Устинов вместе с губернатором Андреем Бочаровым.

Ключевым вопросом стала газификация хутора. К главе региона обратилась местная жительница Любовь Мещерякова. 

— Для обеспечения пуска газа в домовладения граждан и к социальным объектам в 2024 году регионом обеспечено строительство внутрипоселкового газопровода протяженностью 27,9 км — то есть мы полностью уже построили «внутрипоселок». Планово продолжаются работы в зоне ответственности компании «Газпром» по строительству межпоселкового газопровода общей протяженностью 34,8 км — 70% готовность. Планируем ввести объект в эксплуатацию и провести работы по подготовке потребителей к приему газа до 30 декабря 2026 года, — отметил Бочаров. 

Уровень газификации Волгоградской области в настоящее время почти на 20% превышает среднероссийский показатель. Реализация программы продолжается: в частности, в 2025 году в Чернышковском районе газифицирован хутор Лозной. Согласно поставленным губернатором задачам в регионе также успешно реализуется президентская программа догазификации, расширяется газомоторная инфраструктура, растет число автобусов, коммунальной и сельскохозяйственной техники, работающей на экологичном газомоторном топливе.

15:15
В Волгограде очевидцы засняли крупный пожар в частном секторе на ул. КозловскойСмотреть фотографииCмотреть видео
14:11
В Котово произошла утечка газа: отключены соцобъекты и домаСмотреть фотографии
14:00
Блогер Алексей Ульянов госпитализирован после задержания в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:48
Подарки любимым: Ворошиловский торговый центр дал старт новогодней акцииСмотреть фотографии
13:08
Под Волгоградом вынесли приговор разбойнику за нападение на сотрудницу добывающей компанииСмотреть фотографии
13:06
Волгоградское УФАС обнаружило в мессенджере запретную рекламу сушиСмотреть фотографии
13:00
В Волгоградской области газифицируют хутор ТормосинСмотреть фотографии
12:13
День матери на Гремячинском ГОКе: праздник тепла, любви и семейных традицийСмотреть фотографии
12:07
В Волгограде рецидивисту грозит срок за любовь к чужому золотуСмотреть фотографии
11:52
Опубликовано видео задержания силовиками блогера Ульянова в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:44
Вымогал миллионы: блогер Ульянов стал фигурантом уголовного дела СКСмотреть фотографии
11:40
В Ростове ученые выявили критическое загрязнение атмосферыСмотреть фотографии
11:20
Для волгоградцев с 9 декабря подорожает ОСАГОСмотреть фотографии
11:07
Волгоградку лишили пенсии из-за фейкового долга за вывоз ТКОСмотреть фотографии
11:02
Двое волгоградцев хранили в квартирах сим-боксы и виртуальные станции для мошенниковСмотреть фотографииCмотреть видео
10:44
Грузовой состав заблокировал на путях поезд Грозный-Волгоград и электричкуСмотреть фотографии
10:16
«По форме черепа можно восстановить весь портрет»: как поисковики возвращают имена погибшим защитникам СталинградаСмотреть фотографии
10:11
«Ключ» к парковке: приложение «Ростелекома» поможет найти место для автомобиля у домаСмотреть фотографии
10:08
Волгоградцы пожаловались на массовый сбой в TelegramСмотреть фотографии
09:59
Осужденный за убийство многодетной волгоградки Пак обжаловал 11 лет «строгача»Смотреть фотографии
09:54
В Волгограде задержали лихача на «Газели», сбившего школьника на ул. МорфлотскойСмотреть фотографииCмотреть видео
09:52
График получения волгоградцами пенсий скорректировали в декабреСмотреть фотографии
09:43
Под Волгоградом лишенный прав водитель насмерть разбился в ДТП с грузовикомСмотреть фотографии
09:24
В Волгограде перекрыли улицу ПрофсоюзнуюСмотреть фотографии
09:07
Снег прогнозируют синоптики к концу недели в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:52
Срочное предупреждение получили водители от Упрдор Москва-ВолгоградСмотреть фотографии
08:21
Комментаторы в соцсетях предлагают легкий заработок волгоградцамСмотреть фотографии
07:44
V102.RU: треть опрошенных волгоградцев не потратит на Новый год ни копейкиСмотреть фотографии
07:29
Украинские дроны атаковали соседние с Волгоградской областью регионыСмотреть фотографии
07:19
Как изменятся пенсии волгоградцев в 2026 годуСмотреть фотографии
 