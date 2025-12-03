В Волгоградской области газифицируют хутор Тормосин





Хутор Тормосин в Чернышковском районе Волгоградской области подключат к голубому топливу. Личный прием жителей отдаленного хутора в формате видеоконференции провел представитель Президента России в ЮФО Владимир Устинов вместе с губернатором Андреем Бочаровым.

Ключевым вопросом стала газификация хутора. К главе региона обратилась местная жительница Любовь Мещерякова.

— Для обеспечения пуска газа в домовладения граждан и к социальным объектам в 2024 году регионом обеспечено строительство внутрипоселкового газопровода протяженностью 27,9 км — то есть мы полностью уже построили «внутрипоселок». Планово продолжаются работы в зоне ответственности компании «Газпром» по строительству межпоселкового газопровода общей протяженностью 34,8 км — 70% готовность. Планируем ввести объект в эксплуатацию и провести работы по подготовке потребителей к приему газа до 30 декабря 2026 года, — отметил Бочаров.

Уровень газификации Волгоградской области в настоящее время почти на 20% превышает среднероссийский показатель. Реализация программы продолжается: в частности, в 2025 году в Чернышковском районе газифицирован хутор Лозной. Согласно поставленным губернатором задачам в регионе также успешно реализуется президентская программа догазификации, расширяется газомоторная инфраструктура, растет число автобусов, коммунальной и сельскохозяйственной техники, работающей на экологичном газомоторном топливе.

