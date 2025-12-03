В Котово произошла утечка газа: отключены соцобъекты и дома

В Котово Волгоградской области устраняют утечку газа. По сообщению властей Котовского района Волгоградской области, инцидент произошел сегодня, 3 декабря.
Утечка газа обнаружена в районе моста по улице Чапаева. В результате прекращено газоснабжение потребителей двух поселков – Опытного завода и Буровик, отключены также центральная районная больница, психоневрологический интернат и дома, расположенные на улицах Тополиная, Медицинская и Дзержинского.
На месте работает аварийная бригада.
