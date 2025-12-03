



В Волгограде полиция вычислила и задержала водителя, устроившего 1 декабря ДТП в Ворошиловском районе. Ранним утром мужчина сбил на пешеходном переходя рядом с перекрёстком ул. Феодосийской и ул. Морфлотской школьника и скрылся с места аварии.







- В результате розыскных мероприятий сотрудники Госавтоинспекции Управления МВД России по г. Волгограду установили нарушителя и доставили его в подразделение полиции, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Во время допроса мужчина признал вину и заявил, что уехал с места аварии по глупости, охарактеризовав такой поступок «необдуманным».

Отметим, в результате аварии ребёнок был госпитализирован в больницу №25. В отношении лихача, покинувшего место ДТП, составлен протокол об административной ответственности.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области