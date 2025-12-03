Почти 4% работающих волгоградцев составляют люди за 60





Волгоградстат опубликовал данные выборочного обследования рабочей силы в Волгоградской области за 3 квартал 2025 года, сообщает ИА «Высота 102». По данным статистиков, почти 4% работающих волгоградцев – это люди в возрасте за 60.

– Численность занятого населения Волгоградской области в возрасте 15 лет и старше в 3 квартале 2025 года составила 1269,5 тыс. человек, из которых 95,8% – в трудоспособном возрасте, – говорится в официальном отчете. – Средний возраст женщин, занятых в экономике региона, составил 42,1 года, мужчин – 42,2 года.

Согласно приведенной инфографике, 29% волгоградцев и среди мужчин, и среди женщин – это жители Волгоградской области в возрасте от 30 до 39 лет. Работающих женщин в возрасте от 20 до 29 лет – всего 12,6%, мужчин этого же возраста – 15,7%. Официально трудоустроенных волгоградок в возрастной категории от 40 до 49 лет – 30,2%, мужчин – 27,1%.

Одинаковое количество мужчин и женщин – 24,1% – продолжают работать в Волгоградской области, достигнув возраста 50-59 лет.

– Граждане, проживающие в Волгоградской области, отдают предпочтение занятости на предприятиях и организациях со статусом юридического лица, – заявляют статики.

Наибольшая доля приходится на оптовую и розничную торговлю, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 14,5% и на обрабатывающие производства – 13,0%.