Снижение ключевой ставки скажется на инвестициях в фондовый рынок





Дальнейшее снижение ключевой ставки Центробанком должно оказать позитивное влияние на инвестиции в фондовый рынок. Об этом телеканалу «Россия 1» заявил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Напомним, что совет директоров ЦБ РФ снизил ключевую ставку с 17% до 16,5% 24 октября. Однако уровень инфляции в России по-прежнему превышает 4% в годовом исчислении. В Центробанке ранее заявляли о намерении продолжать жесткую денежно-кредитную политику для достижения целевых показателей по инфляции.

– Мы надеемся, что ключевая ставка продолжит снижаться. Это будет способствовать тому, что граждане начнут активнее инвестировать в фондовый рынок, – приводит цитату из высказывания Костина телеканал.

По финансиста, банки будут следовать за изменениями ключевой ставки Центрального банка.