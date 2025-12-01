Экономика

Как изменится розничный кредитный рынок в России: прогноз на 2026 год

Экономика 01.12.2025 17:36
Розничный кредитный рынок в России прошел этап перестройки и возвращается на траекторию роста, считают аналитики. Выдача кредитов в 2026 году, по предварительным прогнозам, может составить порядка 12,7 трлн рублей. То есть планируемое превышение результата 2025 года составит около 32%.

Как сообщает ИА «Высота 102», оптимистичными прогнозами накануне 16-го Инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» поделился со СМИ старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса банка Алексей Охорзин. 

Со ссылкой на актуальную оценку аналитиков, Охорзин заявил, что в 2025 году продажи кредитов физлицам в России составят менее 10 трлн рублей – на четверть ниже, чем в 2024-м.  Более 60% кредитов составят по итогам текущего года ипотека и автокредиты – 4,2 трлн и 1,8 трлн рублей соответственно. На кредиты наличными в 2025-м придется порядка 3,6 трлн рублей. 

Как следует из приведенных данных, объем розничного кредитного портфеля на рынке по итогам 2025 года увеличится на 4%, приблизившись к 40,9 трлн. Основным драйвером его роста станут автокредиты, портфель которых прибавит 18%.

В 2026 году прогнозируется сегодня на четверть рост выдачи по ипотеке, на 55% - по кредитам наличными. А вот по автокредитам ситуация вряд ли изменится и, как считают аналитики, будет сопоставима с результатами 2025 года. 

Темп прироста общего розничного портфеля в 2026 году ожидается на уровне 6%.

– Розничное кредитование прошло фазу «оздоровления»: во втором полугодии 2025 г. мы ждем увеличения общерыночных продаж на 11% ко второму полугодию 2024 г. Результаты следующего года будут зависеть от макрофакторов: темпов снижения ключевой ставки, обновленных параметров «семейной» ипотеки, ситуации с утильсбором и планируемых изменений в правилах оценки доходов заемщиков. Однако тренд на восстановление розничного кредитного рынка однозначный, – прокомментировал Алексей Охорзин.

