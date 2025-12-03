В Ростове ученые выявили критическое загрязнение атмосферы





В Ростове-на-Дону специалисты обнаружили в атмосфере критическое превышение содержания формальдегида, бензпирена и взвешенных частиц. Как передает Привет Ростов, самыми опасным для горожан стал центр города.

Опасные участки были отмечены на территории пересечений улицы Красноармейской с проспектом Будённовским и проспекта Театрального с улицей Максима Горького, где интенсивное движение транспорта способствует наибольшему накоплению вредных веществ.

По данным экспертов, автотранспорт формирует 88,2% всех выбросов в регионе. За последние 30 лет количество выбросов от автомобилей выросло на 16,5 тысяч тонн. Помимо транспорта, значительный вклад в загрязнение вносят энергетика и промышленность: электростанции выбросили около 230 тысяч тонн вредных веществ, черная металлургия — 11,3 тысяч тонн, цветная металлургия — 6,3 тысяч тонн, что на 1,9 тысяч тонн больше, чем годом ранее.

Шесть химических и нефтехимических предприятий Ростовской области суммарно выбросили 2,4 тысячи тонн вредных веществ, а машиностроительные предприятия — около 5,7 тысяч тонн.