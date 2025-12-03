Общество

В Ростове ученые выявили критическое загрязнение атмосферы

Общество 03.12.2025 11:40
0
03.12.2025 11:40


В Ростове-на-Дону специалисты обнаружили в атмосфере критическое превышение содержания формальдегида, бензпирена и взвешенных частиц. Как передает Привет Ростов, самыми опасным для горожан стал центр города. 

Опасные участки были отмечены на территории пересечений улицы Красноармейской с проспектом Будённовским и проспекта Театрального с улицей Максима Горького, где интенсивное движение транспорта способствует наибольшему накоплению вредных веществ.

По данным экспертов, автотранспорт формирует 88,2% всех выбросов в регионе. За последние 30 лет количество выбросов от автомобилей выросло на 16,5 тысяч тонн. Помимо транспорта, значительный вклад в загрязнение вносят энергетика и промышленность: электростанции выбросили около 230 тысяч тонн вредных веществ, черная металлургия — 11,3 тысяч тонн, цветная металлургия — 6,3 тысяч тонн, что на 1,9 тысяч тонн больше, чем годом ранее.

Шесть химических и нефтехимических предприятий Ростовской области суммарно выбросили 2,4 тысячи тонн вредных веществ, а машиностроительные предприятия — около 5,7 тысяч тонн.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
03.12.2025 12:13 Реклама
Общество 03.12.2025 12:13 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
03.12.2025 11:40
Общество 03.12.2025 11:40
Комментарии

0
Далее
Общество
03.12.2025 11:20
Общество 03.12.2025 11:20
Комментарии

0
Далее
Общество
03.12.2025 11:07
Общество 03.12.2025 11:07
Комментарии

0
Далее
Общество
03.12.2025 10:44
Общество 03.12.2025 10:44
Комментарии

0
Далее
Общество
03.12.2025 10:16
Общество 03.12.2025 10:16
Комментарии

0
Далее
Общество
03.12.2025 10:08
Общество 03.12.2025 10:08
Комментарии

0
Далее
Общество
03.12.2025 09:52
Общество 03.12.2025 09:52
Комментарии

0
Далее
Общество
03.12.2025 09:07
Общество 03.12.2025 09:07
Комментарии

0
Далее
Общество
03.12.2025 08:52
Общество 03.12.2025 08:52
Комментарии

0
Далее
Общество
03.12.2025 08:21
Общество 03.12.2025 08:21
Комментарии

0
Далее
Общество
03.12.2025 07:44
Общество 03.12.2025 07:44
Комментарии

0
Далее
Общество
03.12.2025 07:29
Общество 03.12.2025 07:29
Комментарии

0
Далее
Общество
03.12.2025 06:30
Общество 03.12.2025 06:30
Комментарии

0
Далее
Общество
03.12.2025 06:14
Общество 03.12.2025 06:14
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:13
День матери на Гремячинском ГОКе: праздник тепла, любви и семейных традицийСмотреть фотографии
12:07
В Волгограде рецидивисту грозит срок за любовь к чужому золотуСмотреть фотографии
11:52
Опубликовано видео задержания силовиками блогера Ульянова в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:44
Вымогал миллионы: блогер Ульянов стал фигурантом уголовного дела СКСмотреть фотографии
11:40
В Ростове ученые выявили критическое загрязнение атмосферыСмотреть фотографии
11:20
Для волгоградцев с 9 декабря подорожает ОСАГОСмотреть фотографии
11:07
Волгоградку лишили пенсии из-за фейкового долга за вывоз ТКОСмотреть фотографии
11:02
Двое волгоградцев хранили в квартирах сим-боксы и виртуальные станции для мошенниковСмотреть фотографииCмотреть видео
10:44
Грузовой состав заблокировал на путях поезд Грозный-Волгоград и электричкуСмотреть фотографии
10:16
«По форме черепа можно восстановить весь портрет»: как поисковики возвращают имена погибшим защитникам СталинградаСмотреть фотографии
10:11
«Ключ» к парковке: приложение «Ростелекома» поможет найти место для автомобиля у домаСмотреть фотографии
10:08
Волгоградцы пожаловались на массовый сбой в TelegramСмотреть фотографии
09:59
Осужденный за убийство многодетной волгоградки Пак обжаловал 11 лет «строгача»Смотреть фотографии
09:54
В Волгограде задержали лихача на «Газели», сбившего школьника на ул. МорфлотскойСмотреть фотографииCмотреть видео
09:52
График получения волгоградцами пенсий скорректировали в декабреСмотреть фотографии
09:43
Под Волгоградом лишенный прав водитель насмерть разбился в ДТП с грузовикомСмотреть фотографии
09:24
В Волгограде перекрыли улицу ПрофсоюзнуюСмотреть фотографии
09:07
Снег прогнозируют синоптики к концу недели в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:52
Срочное предупреждение получили водители от Упрдор Москва-ВолгоградСмотреть фотографии
08:21
Комментаторы в соцсетях предлагают легкий заработок волгоградцамСмотреть фотографии
07:44
V102.RU: треть опрошенных волгоградцев не потратит на Новый год ни копейкиСмотреть фотографии
07:29
Украинские дроны атаковали соседние с Волгоградской областью регионыСмотреть фотографии
07:19
Как изменятся пенсии волгоградцев в 2026 годуСмотреть фотографии
06:55
Почти 4% работающих волгоградцев составляют люди за 60Смотреть фотографии
06:30
Отбой воздушной угрозы объявлен в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:14
Воздушное пространство Волгограда закрыто из-за угрозы атаки БПЛАСмотреть фотографии
05:49
В Волгограде за 4 миллиона сотрут с лица земли домСмотреть фотографии
21:48
Угроза беспилотной опасности 2 декабря объявлена в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:27
Гидрометцентр поместил Волгоград в зону температурных аномалий декабряСмотреть фотографии
21:07
В Михайловке матери награжденного орденом участника СВО отказали в оплате его похоронСмотреть фотографии
 