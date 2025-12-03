



В Ворошиловском районе Волгограда МЧС вот уже час борется с пожаром в частном секторе на ул. Козловской. По информации спасателей, на текущий момент распространение пламени удалось ограничить.

- В 14:32 поступило сообщение о пожаре в Ворошиловском районе города Волгограда. Подразделения 20 ПСЧ производят тушение. В 15:19 — пожар локализован на площади 120 кв. метров, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Принадлежность объекта уточняется. Помимо частных жилых домов здесь располагаются и коммерческие сооружения. По данным картографических сервисов, на ул. Козловской за бизнес-центром «Формат» находятся несколько складских объектов, а также книжный магазин.

Отметим, угрозы распространения огня на соседние сооружения нет. Информация о причинах пожара и пострадавших уточняется.

Фото: Волгоград / t.me