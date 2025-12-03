Расследования

Осужденный за убийство многодетной волгоградки Пак обжаловал 11 лет «строгача»

Расследования 03.12.2025 09:59
Подана апелляционная жалоба на приговор Волгоградского областного суда 74-летнему водителю Александру Паку, который был осужден к 11 годам колонии строгого режима за убийство многодетной матери путем наезда на нее внедорожником.

Как указано в материалах судебного делопроизводства облсуда, жалоба подана адвокатом Пака на не вступивший в силу приговор. 

Напомним, что приговор Александру Паку был оглашен 20 ноября. Его действия были квалифицированы по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица в связи с выполнением им общественного долга). Его адвокаты на финальном заседании настаивали на том, что преднамеренных и умышленных действий их подзащитный не совершал и просили переквалифицировать дело на более мягкую статью. Однако суд квалификацию не изменил.

Преступление, которое совершил осужденный, произошло 22 октября 2024 года в Дзержинском районе Волгограда. Автомобиль BMW X7 под управлением пенсионера Александра Пака переехал женщину на глазах у её детей напротив дома № 38 по ул. Большая – около школы. Многодетную мать пытались спасти в клиниках Волгограда и Москвы, но 29 ноября она скончалась. 

По приговору суда Пак также должен выплатить потерпевшей стороне 5 миллионов рублей моральной компенсации. 

