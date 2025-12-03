Волгоградцы пожаловались на массовый сбой в Telegram





3 декабря в России произошел массовый сбор в работе мессенджера Telegram. Утром с 9:00 пользователи многих регионов России, в том числе Волгоградской области, начали сообщать о недоступности интернет-сервиса.

Многие волгоградцы пожаловались, что у них перестали загружаться фото, видео и другого рода медийный контент, а часть сообщили, что приложение для общения полностью прекратило работать и не грузится. Проблема фиксируется как на мобильных версиях сервиса, так и на компьютерных.

По данным сервиса СБОЙ.РФ, пользователи сталкиваются с проблемой в работе приложения мобильного и стационарного интернета. Больше всего жалоб регистрируется у жителей Новосибирской, Омской, Иркутской областей, а также Краснодарского и Алтайского края.