Волгоградское УФАС обнаружило в мессенджере запретную рекламу суши

Волгоградское УФАС признало ненадлежащей рекламу сети суши и роллов «Ёбидоёби», распространяемую в одном из мессенджеров. Ранее антимонопольному органу понадобилось немало времени, чтобы прекратить размещение наружной рекламы с таким названием и признать ее нарушающей законодательство.
Это решение УФАС было в своё время поддержано арбитражным судом. Кроме того, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю обратилась в арбитражный суд Красноярского края с иском к ООО «Ёбидоёби» о возложении обязанности изменить фирменное наименование юридического лица на иное фирменное наименование, соответствующее гражданскому законодательству. Решением суда Красноярского края, оставленным без изменения вышестоящими инстанциями, заявленные требования удовлетворены: суд обязал общество изменить фирменное наименование юридического лица. В итоге компания стала называться «Суши с приставкой суши».
Удовлетворяя заявленные требования, суды согласились с доводами о том, что фирменное наименование компании может быть воспринято средним российским потребителем как нецензурное бранное слово.
Однако, несмотря на состоявшиеся судебные акты, в тексте, а также в прикреплённых фотографиях при продвижении сети суши и роллов, и франшизы указанной сети вновь было использовано обозначение «Ёбидоёби». Виновнику нарушения закона грозят санкции.