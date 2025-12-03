Блогер Алексей Ульянов госпитализирован после задержания в Волгограде





Волгоградский блогер Алексей Ульянов оказался в больнице после задержания, которое произошло накануне, 2 декабря. По сведениям информированного источника ИА «Высота 102», общественник госпитализирован в связи с обострением хронического заболевания. – Его жизни ничего не угрожает, – передает собеседник информагентства. – Находится в палате в одном из отделений. Должный уход и охрана обеспечены.

Напомним, сегодня, 3 декабря, СУ СК РФ по Волгоградской области сообщило задержании и возбуждении уголовного дела в отношении Алексея Ульянова, позиционирующего себя как общественника, правозащитника и активного гражданина. В частности, он подозревается в совершении нескольких эпизодов вымогательства, в том числе совершенного группой лиц в особо крупном размере. Противоправной деятельностью, по версии следствия, он занимался с 2020 года – требовал от руководителей организаций и граждан деньги за не распространение порочащих сведений – от 100 тысяч до 6 миллионов рублей.

По двум эпизодам, считают силовики, Алексей Ульянов действовал в связке с другим блогером Михаилом Серенко, которого считают причастным к деятельности скандального телеграм-канала. В одном случае речь идет о получении 6 миллионов рублей от одного из коммерсантов за не публикацию дискредитирующих материалов. Еще 100 тысяч рублей от другой жертвы шантажа подельникам получить не удалось.



