Снег прогнозируют синоптики к концу недели в Волгоградской области





В Волгоградской области к концу текущей недели, согласно краткосрочному прогнозу ЦГМС, выпадет снег. Осадки прогнозируются синоптиками в ночь на 5 декабря.

В ближайшие дни – сегодня, 3 декабря, и в четверг, 4 декабря – осадков в регионе не ожидается. В ночные часы температура воздуха будет стремиться к отметке до -4 градусов в среднем и местами до -7. Днем в Волгоградской области будет до +3 градусов.

– 5 декабря в Волгоградской области местами небольшой снег, на дорогах гололедица, – предупреждают синоптики. – При прояснении ночью в отдельных районах – до -8 градусов, днем до +2 градусов.

Отметим, что региональную столицу осадки, вероятнее всего, обойдут стороной – снега в Волгограде до конца недели не прогнозируют.

3 декабря волгоградских водителей предупредили о возможном ухудшении обстановки на федеральных трассах.



