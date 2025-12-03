В Котово устранили утечку газа на ул. Чапаева





В Котово Волгоградской области коммунальщики устранили утечку газа. Об этом сообщили в Едином портале ЖКХ администрации города.

Напомним, утечка была обнаружена в районе моста по улице Чапаева. В результате прекращено газоснабжение потребителей двух поселков – Опытного завода и Буровик, отключены также центральная районная больница, психоневрологический интернат и дома, расположенные на улицах Тополиная, Медицинская и Дзержинского.

К данному часу службам удалось устранить аварию на газопроводе. Поставка газа потребителям также возобновлена.