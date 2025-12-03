Двое волгоградцев хранили в квартирах сим-боксы и виртуальные станции для мошенников





В Волгограде оперативники при содействии с коллегами из регионального УФСБ задержали двоих местных жителей, которые подозреваются в пособничестве телефонным мошенникам. Как рассказали в ГУ МВД России по региону, мужчины установили сим-боксы и виртуальные телефонные станции, которые позволяли обманывать граждан по всей России.





Установлено, что фигуранты с октября 2025 года по указке кураторов за денежное вознаграждение разместили в арендованных квартирах оборудование для пропуска трафика. Благодаря техническим возможностям им удавалось обманывать граждан с разных регионов страны. Для конспирации пособники мошенников меняли арендованные квартиры каждые несколько дней.

В ходе обысков полицейские изъяли сим-карты, сим-боксы и иные предметы, имеющие доказательственное значение.

- В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 274.3 УК РФ. Решается вопрос об избрании фигурантам мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время полицейские продолжают оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех соучастников и эпизодов противоправной деятельности, - добавили в ГУ МВД России по Волгоградской области.