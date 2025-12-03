Грузовой состав заблокировал на путях поезд Грозный-Волгоград и электричку

Пассажиры электрички «Волжский-Волгоград» не доехали сегодня, 3 декабря, до пункта назначения. Как рассказали ИА «Высота 102» читатели, электропоезд, остановившийся на станции Спартановка, больше никуда не поехал.

- Машинист объявил, что электричка будет стоять неопределенное время и извинился. Больше никакой информации людям не предоставили. Народ посидел полчаса, а потом начал потихоньку покидать вагоны, - продолжили собеседники.

Только от работников станции пассажиры узнали, что на путях перед электричкой остановились также грузовой состав и пассажирский поезд.

Между тем, многим пришлось добираться до пункта назначения на такси, так как ближайшая остановка общественного транспорта находилась аж в 20 минутах от станции. Люди опоздали на работу и учебу. При этом деньги за билеты проводники возвращать отказались, пояснив, что для этого надо было просидеть в застрявшей электричке не меньше часа.

В еще более сложной ситуации оказались люди, которые ждали электричку на платформах, расположенных по ходу маршрута в частном секторе. Они вообще не имели никакой информации, почему электричка не пришла вовремя и придет ли она вообще.

В Приволжской железной дороге V102.RU пояснили причину происшествия.

- Сегодня в 6:46 (мск) на перегоне Спартановка – Пост 6 км в Волгоградской области по техническим причинам произошла незапланированная остановка грузового поезда. На место был направлен вспомогательный локомотив. В результате был задержан пассажирский поезд №301 Грозный – Волгоград и пригородный электропоезд №6423 сообщением Волжский – Волгоград-1. Время задержки составило более 2 часов. Приволжская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и принимает все необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов, - прокомментировали в ведомстве.

Здесь также добавили, что информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).



