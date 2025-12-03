Дубовский районный суд Волгоградской области приговорил к 7 годам колонии строгого режима подсудимого, который в октябре этого года проник в офис ООО «Кварц» с ножом и напал на сотрудницу. В объединенной пресс-службе судов региона уточнили, что мужчину признали виновным в разбое, совершенном с незаконным проникновением в помещение.

Следствием и судом установлено, что 13 октября 2025 года мужчина приехал из Ерзовки в Пичужинское сельское поселение на территорию организации, занимающейся разработкой гравийных и песчаных карьеров. Он проник в служебное помещение, повредив запорное устройство на двери. Потом он напал на сотрудницу организации. Под угрозой ножа он забрал у женщины деньги и скрылся.

На суде мужчина вину не признал. Также он утверждал, что ножа у него не было. Однако суд постановил, что его вина доказана совокупностью собранных доказательств.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.