График получения волгоградцами пенсий скорректировали в декабре





График выплат пенсий и пособий в декабре опубликован волгоградским отделением СФР. В частности, сегодня, 3 декабря, беременные женщины и мамы получат единое пособие на детей до 17 лет. Неработающим родителям выплатят пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Также будут произведены выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка до 3 лет и ежемесячные выплаты на ребенка военнослужащих.

5 декабря получателям перечислят ежемесячные выплаты из средств материнского капитала через банк, а 8 декабря – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям.

Важно, что пособия выплачиваются в текущем месяце за предыдущий. В волгоградском отделении СФР напоминают, что зачисление на банковские счета получателей производится в течение всего дня.

В то же время пенсии СФР перечислит на банковские карты 4,11 и 21 декабря. В этом месяце 21 декабря выпадает на воскресенье, поэтому пособие по старости жители региона получат до 19 декабря.

Пенсии и пособия через «Почту России» в декабре придут получателям в привычные для них даты.



