Экономика

Как изменятся пенсии волгоградцев в 2026 году

Экономика 03.12.2025 07:19
0
03.12.2025 07:19


Уже через месяц – 1 января 2026 года – в Волгоградской области вырастет размер страховых.

Увеличение страховых пенсий на 7,6% коснется с 1 января и работающих пенсионеров, и неработающих. Рост прогнозируется выше уровня инфляции 6,8%. Если инфляция превысит этот порог, то размер индексации пенсий также может быть увеличен. 

В Волгоградской области средняя пенсия, как ожидается, увеличится на 2000 рублей. К концу 2026 года средний размер пенсии, по прогнозам правительства, должен составить не менее 27 117 рублей.

Пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца повысят только весной – с 1 апреля на 6,8%. Размер средней социальной пенсии должен составить после этого 16 600 рублей.

18 ноября Госдума приняла закон о повышении военных пенсий бывшим военным, сотрудникам МВД, наркоконтроля, Росгвардии, ФСИН, пожарным и приставам. С 1 января 2026 года она будет составлять 93,59 процента от размера денежного довольствия.  Индексация военных пенсий предусмотрена бюджетом страны в октябре 2026 года одновременно с размером денежного довольствия – размер выплат военным пенсионерам вырастет с 1 октября 2026 года на 4%. 

 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
03.12.2025 07:19
Экономика 03.12.2025 07:19
Комментарии

0
Далее
Экономика
03.12.2025 06:55
Экономика 03.12.2025 06:55
Комментарии

0
Далее
Экономика
02.12.2025 14:36
Экономика 02.12.2025 14:36
Комментарии

0
Далее
Экономика
02.12.2025 07:57
Экономика 02.12.2025 07:57
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.12.2025 17:36
Экономика 01.12.2025 17:36
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.12.2025 15:58
Экономика 01.12.2025 15:58
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.12.2025 09:37
Экономика 01.12.2025 09:37
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.11.2025 16:03 Реклама
Экономика 28.11.2025 16:03 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.11.2025 13:46
Экономика 28.11.2025 13:46
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.11.2025 16:52
Экономика 27.11.2025 16:52
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.11.2025 16:04
Экономика 27.11.2025 16:04
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.11.2025 14:54
Экономика 27.11.2025 14:54
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.11.2025 13:57
Экономика 27.11.2025 13:57
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.11.2025 08:49
Экономика 27.11.2025 08:49
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.11.2025 07:30
Экономика 27.11.2025 07:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:24
В Волгограде перекрыли улицу ПрофсоюзнуюСмотреть фотографии
09:07
Снег прогнозируют синоптики к концу недели в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:52
Срочное предупреждение получили водители от Упрдор Москва-ВолгоградСмотреть фотографии
08:21
Комментаторы в соцсетях предлагают легкий заработок волгоградцамСмотреть фотографии
07:44
V102.RU: треть опрошенных волгоградцев не потратит на Новый год ни копейкиСмотреть фотографии
07:29
Украинские дроны атаковали соседние с Волгоградской областью регионыСмотреть фотографии
07:19
Как изменятся пенсии волгоградцев в 2026 годуСмотреть фотографии
06:55
Почти 4% работающих волгоградцев составляют люди за 60Смотреть фотографии
06:30
Отбой воздушной угрозы объявлен в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:14
Воздушное пространство Волгограда закрыто из-за угрозы атаки БПЛАСмотреть фотографии
05:49
В Волгограде за 4 миллиона сотрут с лица земли домСмотреть фотографии
21:48
Угроза беспилотной опасности 2 декабря объявлена в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:27
Гидрометцентр поместил Волгоград в зону температурных аномалий декабряСмотреть фотографии
21:07
В Михайловке матери награжденного орденом участника СВО отказали в оплате его похоронСмотреть фотографии
20:46
Мошенники атакуют волгоградцев от имени чиновников мэрииСмотреть фотографии
20:37
Волгоградца арестовали за убийство ножом незнакомца на парковкеСмотреть фотографии
20:03
«Пойдём разными дорогами»: «Ротор-2» расстался с девятью футболистамиСмотреть фотографии
19:33
В Волгограде силовиками задержан известный блогер Алексей УльяновСмотреть фотографии
19:27
Классы в 13 волгоградских школах перевели на дистант из-за ОРВИСмотреть фотографии
19:08
В Волгограде дорожный ремонт на 3 дня «парализует» ул. ПрофсоюзнуюСмотреть фотографии
18:27
Волгоградцам отказали в рассмотрении иска к оператору из-за «умершего» интернетаСмотреть фотографии
18:04
Путин объявил благодарность первому зампреду облфина Евгению ЗенинуСмотреть фотографии
17:27
Волгоградка после секса на улице с подростком и его другом обвинила их в изнасилованииСмотреть фотографии
17:15
Есть куда стремиться? Волгоград оказался в середине рейтинга городов с самым дорогим проездомСмотреть фотографии
17:03
Доноров с очень редкой группой крови ищут в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:05
В Волгограде мэрия обеспечит ЖК «Колизей» транспортом, обрезав маршрут №70аСмотреть фотографии
15:03
Учёные ИКИ РАН предупредили волгоградцев о 6-балльной магнитной буреСмотреть фотографии
15:02
От учреждения – к дому: как реорганизация Дома ребёнка в Волжском знаменует новый поворот в семейной политикеСмотреть фотографии
13:59
В Саратове со скандалом уволили бесстрашного замглавы районаСмотреть фотографии
13:58
В Волгограде суд отказал в свободе торговавшей инсайдами работнице УКССмотреть фотографии
 