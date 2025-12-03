Как изменятся пенсии волгоградцев в 2026 году





Уже через месяц – 1 января 2026 года – в Волгоградской области вырастет размер страховых.

Увеличение страховых пенсий на 7,6% коснется с 1 января и работающих пенсионеров, и неработающих. Рост прогнозируется выше уровня инфляции 6,8%. Если инфляция превысит этот порог, то размер индексации пенсий также может быть увеличен.

В Волгоградской области средняя пенсия, как ожидается, увеличится на 2000 рублей. К концу 2026 года средний размер пенсии, по прогнозам правительства, должен составить не менее 27 117 рублей.

Пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца повысят только весной – с 1 апреля на 6,8%. Размер средней социальной пенсии должен составить после этого 16 600 рублей.

18 ноября Госдума приняла закон о повышении военных пенсий бывшим военным, сотрудникам МВД, наркоконтроля, Росгвардии, ФСИН, пожарным и приставам. С 1 января 2026 года она будет составлять 93,59 процента от размера денежного довольствия. Индексация военных пенсий предусмотрена бюджетом страны в октябре 2026 года одновременно с размером денежного довольствия – размер выплат военным пенсионерам вырастет с 1 октября 2026 года на 4%.