Комментаторы в соцсетях предлагают легкий заработок волгоградцам





Мошенники все чаще начали использовать схему с предложениями о легком заработке волгоградцам. Как рассказали в Киберполиции, аферисты промышляют данными методами в комментариях в соцсетях.

Так, фейковые аккаунты предлагают жителям региона за пару часов заработать от 5 до 10 тысяч рублей. Чаще всего такие аккаунты ведут на анонимные чаты. После того, как будущая жертва переходит в чат, с ними связываются злоумышленники и предлагают инвестировать свои сбережения для увеличения прибыли.

Однако в установленные сроки потерпевшие обещанных доходов не получают, а фейковые специалисты по инвестированию перестают выходить на связь.