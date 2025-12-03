Общество

Комментаторы в соцсетях предлагают легкий заработок волгоградцам

Общество 03.12.2025 08:21
03.12.2025 08:21


Мошенники все чаще начали использовать схему с предложениями о легком заработке волгоградцам. Как рассказали в Киберполиции, аферисты промышляют данными методами в комментариях в соцсетях.

Так, фейковые аккаунты предлагают жителям региона за пару часов заработать от 5 до 10 тысяч рублей. Чаще всего такие аккаунты ведут на анонимные чаты. После того, как будущая жертва переходит в чат, с ними связываются злоумышленники и предлагают инвестировать свои сбережения для увеличения прибыли.

Однако в установленные сроки потерпевшие обещанных доходов не получают, а фейковые специалисты по инвестированию перестают выходить на связь. 

Лента новостей

09:24
В Волгограде перекрыли улицу ПрофсоюзнуюСмотреть фотографии
09:07
Снег прогнозируют синоптики к концу недели в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:52
Срочное предупреждение получили водители от Упрдор Москва-ВолгоградСмотреть фотографии
08:21
Комментаторы в соцсетях предлагают легкий заработок волгоградцамСмотреть фотографии
07:44
V102.RU: треть опрошенных волгоградцев не потратит на Новый год ни копейкиСмотреть фотографии
07:29
Украинские дроны атаковали соседние с Волгоградской областью регионыСмотреть фотографии
07:19
Как изменятся пенсии волгоградцев в 2026 годуСмотреть фотографии
06:55
Почти 4% работающих волгоградцев составляют люди за 60Смотреть фотографии
06:30
Отбой воздушной угрозы объявлен в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:14
Воздушное пространство Волгограда закрыто из-за угрозы атаки БПЛАСмотреть фотографии
05:49
В Волгограде за 4 миллиона сотрут с лица земли домСмотреть фотографии
21:48
Угроза беспилотной опасности 2 декабря объявлена в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:27
Гидрометцентр поместил Волгоград в зону температурных аномалий декабряСмотреть фотографии
21:07
В Михайловке матери награжденного орденом участника СВО отказали в оплате его похоронСмотреть фотографии
20:46
Мошенники атакуют волгоградцев от имени чиновников мэрииСмотреть фотографии
20:37
Волгоградца арестовали за убийство ножом незнакомца на парковкеСмотреть фотографии
20:03
«Пойдём разными дорогами»: «Ротор-2» расстался с девятью футболистамиСмотреть фотографии
19:33
В Волгограде силовиками задержан известный блогер Алексей УльяновСмотреть фотографии
19:27
Классы в 13 волгоградских школах перевели на дистант из-за ОРВИСмотреть фотографии
19:08
В Волгограде дорожный ремонт на 3 дня «парализует» ул. ПрофсоюзнуюСмотреть фотографии
18:27
Волгоградцам отказали в рассмотрении иска к оператору из-за «умершего» интернетаСмотреть фотографии
18:04
Путин объявил благодарность первому зампреду облфина Евгению ЗенинуСмотреть фотографии
17:27
Волгоградка после секса на улице с подростком и его другом обвинила их в изнасилованииСмотреть фотографии
17:15
Есть куда стремиться? Волгоград оказался в середине рейтинга городов с самым дорогим проездомСмотреть фотографии
17:03
Доноров с очень редкой группой крови ищут в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:05
В Волгограде мэрия обеспечит ЖК «Колизей» транспортом, обрезав маршрут №70аСмотреть фотографии
15:03
Учёные ИКИ РАН предупредили волгоградцев о 6-балльной магнитной буреСмотреть фотографии
15:02
От учреждения – к дому: как реорганизация Дома ребёнка в Волжском знаменует новый поворот в семейной политикеСмотреть фотографии
13:59
В Саратове со скандалом уволили бесстрашного замглавы районаСмотреть фотографии
13:58
В Волгограде суд отказал в свободе торговавшей инсайдами работнице УКССмотреть фотографии
 