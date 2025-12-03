Расследования

В Волгограде очевидцы засняли крупный пожар в частном секторе на ул. Козловской

Расследования 03.12.2025 15:15
03.12.2025 15:15


3 декабря в Ворошиловском районе Волгограда очевидцы засняли крупный пожар. Огромный столб густого чёрного дыма виднеется даже на отдалении нескольких километров.



- Горит что-то в районе элеватора. Коптит, конечно, знатно, - рассказал журналистам один из горожан.

Ещё один очевидец заснял происходящее из окна собственной квартиры. Как выяснилось, огонь бушует в частном секторе за бизнес-центром «Формат» на ул. Козловской.

По информации мужчины, пламя здесь появилось минут 20 назад.

Отметим, редакция ИА «Высота 102» уточняет информацию в пресс-службе МЧС России по Волгоградской области.

Фото и видео: читатели ИА «Высота 102»

