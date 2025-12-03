Волгоградку лишили пенсии из-за фейкового долга за вывоз ТКО

В Волгоградской области 72-летняя пенсионерка внезапно оказалась должницей по оплате за вывоз твердых коммунальных отходов по адресу, где никогда не жила. В прокуратуре региона сообщили, что из-за фейкового долга из пенсии женщины вычли 13 тысяч рублей. За защитой своих прав она обратилась в прокуратуру.

Установлено, что судебные приставы взыскали указанную сумму из пенсии женщины в рамках исполнительного производства по судебному решению о взыскании долга за обращение с ТКО. Однако на самом деле никакой задолженности у пенсионерки не было.

- По адресу, имеющему задолженность по коммунальным услугам, женщина никогда не проживала, собственником жилого помещения не являлась. Таким образом ООО «Ситиматик-Волгоград» необоснованно был предъявлен для принудительного исполнения исполнительный лист к ненадлежащему должнику, - рассказали в надзорном органе.

В результате прокуратура помогла пенсионерке вернуть необоснованно удержанные с нее денежные средства.