Классы в 13 волгоградских школах перевели на дистант из-за ОРВИ

Ограничительные мероприятия вводятся в школах Волгоградской области из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом среди учащихся.

В комитете здравоохранения Волгоградской области уточнили, что в профилактических целях на дистанционное обучения переведены отдельные классы в 13 школах. Это общеобразовательные учреждения в Волгограде, Волжском и Михайловке, а также в Быковском, Еланском и Калачевском районах.

Отметим, что еще неделю назад количество заболевших ОРВИ в регионе находилось ниже порогового уровня на 39%.