Гидрометцентр поместил Волгоград в зону температурных аномалий декабря

Температура в декабре текущего года на большей части территории России, в том числе и в Волгоградской области, ожидается на 1 градус выше среднемноголетних значений.

Гидрометцентр России опубликовал прогноз аномалии среднемесячной температуры на декабрь 2025 года. На этой карте Волгоград находится в красной зоне, где аномалии будут наиболее ощутимы.

Средняя температура в декабре в городе на Волге прогнозируется на уровне -4,2° С.

При этом количество осадков в Волгоградской области в этом зимнем месяце ожидается около нормы.





По данным Волгоградского ЦГМС уже к пятнице, 5 декабря, в Волгоградской области ночная температура может упасть до -8º. В районах области местами возможет снег. В Волгограде снега пока не обещают. Дневные температуры будут в диапазоне 0…-2º, а по ночам до -3º.

Фото: архив V102.RU / Гидрометцентр РФ