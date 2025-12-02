Общество

Доноров с очень редкой группой крови ищут в Волгограде

Общество 02.12.2025 17:03
0
02.12.2025 17:03


В Волгограде областной центр крови ищет доноров с очень редкой IV отрицательной группой, которая сочетает антигены A и B. Медицинское учреждение сообщило об уменьшении запасов именно этой группы.

В Донорском светофоре эта группа крови помечена красным цветом, что означает повышенную потребность в этом компоненте и необходимость запланировать визит для плановой донации. Еще три группы помечены желтым:  IV группа с положительным резус-фактором, первая группа крови с отрицательным резус-фактором и III положительная группа. 


В облздраве пояснили, что донорский светофор служит индикатором текущего состояния запасов и помогает своевременно реагировать на возможные дефициты.

- Красный сигнал на светофоре означает необходимость привлечения внимания к определенной группы крови, тогда как зеленый свидетельствует о значительном запасе, - пояснили в облздраве. 

Специалисты отмечают, что такая система позволяет эффективно распределять ресурсы и обеспечивать бесперебойное снабжение компонентами крови медицинские организации Волгограда и Волгоградской области.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
02.12.2025 20:46
Общество 02.12.2025 20:46
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2025 19:27
Общество 02.12.2025 19:27
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2025 19:08
Общество 02.12.2025 19:08
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2025 18:27
Общество 02.12.2025 18:27
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2025 18:04
Общество 02.12.2025 18:04
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2025 17:15
Общество 02.12.2025 17:15
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2025 17:03
Общество 02.12.2025 17:03
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2025 16:05
Общество 02.12.2025 16:05
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2025 15:03
Общество 02.12.2025 15:03
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2025 15:02
Общество 02.12.2025 15:02
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2025 13:53
Общество 02.12.2025 13:53
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2025 13:14
Общество 02.12.2025 13:14
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2025 13:04
Общество 02.12.2025 13:04
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2025 12:08
Общество 02.12.2025 12:08
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2025 12:07
Общество 02.12.2025 12:07
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:46
Мошенники атакуют волгоградцев от имени чиновников мэрииСмотреть фотографии
20:37
Волгоградца арестовали за убийство ножом незнакомца на парковкеСмотреть фотографии
20:03
«Пойдём разными дорогами»: «Ротор-2» расстался с девятью футболистамиСмотреть фотографии
19:33
В Волгограде силовиками задержан известный блогер Алексей УльяновСмотреть фотографии
19:27
Классы в 13 волгоградских школах перевели на дистант из-за ОРВИСмотреть фотографии
19:08
В Волгограде дорожный ремонт на 3 дня «парализует» ул. ПрофсоюзнуюСмотреть фотографии
18:27
Волгоградцам отказали в рассмотрении иска к оператору из-за «умершего» интернетаСмотреть фотографии
18:04
Путин объявил благодарность первому зампреду облфина Евгению ЗенинуСмотреть фотографии
17:27
Волгоградка после секса на улице с подростком и его другом обвинила их в изнасилованииСмотреть фотографии
17:15
Есть куда стремиться? Волгоград оказался в середине рейтинга городов с самым дорогим проездомСмотреть фотографии
17:03
Доноров с очень редкой группой крови ищут в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:05
В Волгограде мэрия обеспечит ЖК «Колизей» транспортом, обрезав маршрут №70аСмотреть фотографии
15:03
Учёные ИКИ РАН предупредили волгоградцев о 6-балльной магнитной буреСмотреть фотографии
15:02
От учреждения – к дому: как реорганизация Дома ребёнка в Волжском знаменует новый поворот в семейной политикеСмотреть фотографии
13:59
В Саратове со скандалом уволили бесстрашного замглавы районаСмотреть фотографии
13:58
В Волгограде суд отказал в свободе торговавшей инсайдами работнице УКССмотреть фотографии
13:53
В Волгограде истощаются запасы донорской кровиСмотреть фотографии
13:14
Волгограду на ремонт дорог из бюджета добавят 400 млн рублейСмотреть фотографии
13:04
В Волгограде погибшего участника СВО признали отцом малышаСмотреть фотографии
12:55
«Не успели даже сдать»: под Волгоградом пошла трещинами дорога-долгострой за 216 млн рублейСмотреть фотографии
12:36
СМИ: тренер женского «Ростова» угрожала расправой футболисткамСмотреть фотографии
12:20
В Волгограде пассажирка пострадала после падения в автобусе № 43Смотреть фотографии
12:08
Бочаров провел совещание по вопросам модернизации систем ЖКХСмотреть фотографии
12:07
Волгоградский фермер утаил данные о безопасности 450 тонн пшеницыСмотреть фотографии
11:27
Власти Волгограда пытаются приватизировать 59 убитых помещенийСмотреть фотографии
11:21
Морозы до -7 ºC надвигаются на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
11:11
Бочаров поздравил с 100-летием фронтовика ШестеляСмотреть фотографии
11:11
Райцентр под Волгоградом заблокировали из-за гибели домашнего любимцаСмотреть фотографии
09:59
Два человека увезли в больницу из горящего дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:58
В Волгограде муниципальные предприятия пополнят автопарк за счёт брошенных автоСмотреть фотографии
 