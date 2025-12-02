Доноров с очень редкой группой крови ищут в Волгограде

В Волгограде областной центр крови ищет доноров с очень редкой IV отрицательной группой, которая сочетает антигены A и B. Медицинское учреждение сообщило об уменьшении запасов именно этой группы.

В Донорском светофоре эта группа крови помечена красным цветом, что означает повышенную потребность в этом компоненте и необходимость запланировать визит для плановой донации. Еще три группы помечены желтым: IV группа с положительным резус-фактором, первая группа крови с отрицательным резус-фактором и III положительная группа.





В облздраве пояснили, что донорский светофор служит индикатором текущего состояния запасов и помогает своевременно реагировать на возможные дефициты.

- Красный сигнал на светофоре означает необходимость привлечения внимания к определенной группы крови, тогда как зеленый свидетельствует о значительном запасе, - пояснили в облздраве.

Специалисты отмечают, что такая система позволяет эффективно распределять ресурсы и обеспечивать бесперебойное снабжение компонентами крови медицинские организации Волгограда и Волгоградской области.