Результаты опроса, проведенного в телеграм-канале V102.RU по поводу предстоящих трат читателей информагентства на празднование Нового года, оказались весьма любопытными и даже неожиданными. Так, 29% из 688 принявших участие в опросе не собираются вообще тратиться на встречу 2026 года. Еще 23% готовы раскошелиться на небольшую сумму до 5 тысяч рублей. 9% намерены расстаться с суммой от 10 до 15 тысячи рублей. Всего 3% участников опроса могут потратить на Новый год от 15 до 20 тысячи рублей. А 4% - от 20 до 30 тысячи. Есть еще категория волгоградцев, которые не собираются считать деньги на Новый год. Таких оказалось 15%.

Как показал опрос, пока праздничные настроения у волгоградцев не превалируют.

- Ещё цены поднимите на всё и вообще будет не до Нового года, - пишет один из читателей.

- Денег нет, но вы держитесь. Здоровья всем! – мрачно высказался второй.

Но нашлись и менее пессимистически настроенные читатели.

- Гусь, оливье, шампанское, селëдка под шубой. Не знаю, что будет с ценами через год, поэтому пока есть возможность, еë нужно использовать, - считает подписчик ТГ.

- Мы никогда шумно и не отмечали новый год, всегда в кругу семьи, тихо и спокойно. Не смотря на обстановку и цены, накрыть стол, порадовать детей волшебной обстановкой, подарками и мандаринками не зазорно. Поэтому мы тратимся чисто на стол и символические подарки для близких. Как бы то ни было, без праздников можно войти в вечный депресняк, поводы для тихой радости все равно должны быть! – уверен другой читатель.