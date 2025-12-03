Отбой воздушной угрозы объявлен в Волгоградской области





В Волгоградской области утром 3 декабря жители региона получили смс-оповещения об отмене угрозы воздушной опасности. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие уведомления Единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций поступили волгоградцам в 06.05 мск 3 декабря.

Напомним, что об угрозе атаки дронами волгоградцы были предупреждены вечером 2 декабря – тревожные сообщения граждане получили около 21.40 мск накануне. В полночь в целях безопасности Росавицией было принято решение о закрытии Международного аэропорта Волгоград, однако на расписание рейсов, по сообщению информагентства, это не повлияло.

Вслед за отбоем воздушной угрозы в Волгограде к штатной работе возвращается и аэропорт – о снятии ограничений Росиавиация объявила в 06.21 мск.