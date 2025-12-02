В Михайловке матери награжденного орденом участника СВО отказали в оплате его похорон

В Волгоградской области жительница Михайловки через суд добилась от военного комиссариата компенсации расходов на погребение сына, погибшего в зоне специальной военной операции. Матери погибшего бойца дважды отказали, сославшись на неполный пакет документов, который она якобы представила.

В объединенной пресс-службе судов Волгоградской области сообщили, что иск в суд в интересах матери участника СВО подал Михайловский межрайонный прокурор. Он просил возложить на военный комиссариат Волгоградской области обязанность по назначению и выплате компенсации расходов на погребение погибшего участника СВО в сумме 41300 рублей.

Установлено, что военнослужащий погиб 29 декабря 2024 года в зоне СВО. Указом Президента России 27 марта 2025 года погибший посмертно был награжден орденом Мужества.

В материалах дела указано, что расходы на похороны, которые оплатила мать воина, подтверждаются товарным чеком и накладной. 7 февраля текущего года женщина обратилась с соответствующим заявлением в военный комиссариат в городе Михайловка, предоставив все необходимые оригиналы документов.

Вскоре женщине вернули документы. 11 апреля они были направлены в военный комиссариат Волгоградской области, который также отказал в возмещении расходов, сославшись на отсутствие кассовых чеков, подтверждающих оплату. Примечательно, что в первоначальном пакете документов такие чеки были, но их, видимо, потеряли.

- В связи с этим, суд отметил, что ответственность о предоставлении неполного пакета документов не может быть возложена на мать погибшего, - сообщили в облсуде.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Фото из архива V102.RU