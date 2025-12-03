В Волгограде за 4 миллиона сотрут с лица земли дом

В поселке Саши Чекалина Кировского района Волгограда планируется снести один из аварийных домов. По данным сайта госзаказа, под снос пойдет признанный аварийным и расселенный дом №7. На эти цели из бюджета выделено почти 4 миллиона рублей. Подрядчик должен будет произвести демонтаж двухэтажки до 20 декабря 2025 года.
Напомним, поселок Саши Чекалина был возведен в 50-е годы как временное жилье для работников «Химпрома». Однако люди в двухэтажках «застряли» на долгие десятилетия. Часть домов поселка признана аварийными, часть – уже расселена. До конца 2027 года, например, планируется предоставить новые квартиры жильцам дома №40, где еще в 2022 году в одной из квартир рухнул гнилой потолок.
Фото из архива V102.RU (поселок Саши Чекалина)