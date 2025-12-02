Мошенники атакуют волгоградцев от имени чиновников мэрии

В Волгограде активизировались мошенники, которые звонят жителям и выманивают персональные данные граждан от имени фальшивых сотрудников мэрии. На удочку аферистам чаще всего попадаются пенсионеры, рассказали в администрации города.
Мошенники обещают гражданам щедрые выплаты, подарки и даже награды, требуя предоставить им номер СНИЛС, банковские реквизиты и коды из СМС-сообщений, которые якобы необходимы для оформления поощрения.
При этом аферисты упоминают неких должностных лиц, которые будто бы работают в администрации. На самом деле люди, на которых ссылаются телефонные мошенники, никогда не работали в администрации и не работают. Кроме того, муниципальные служащие никогда не звонят с предложениями получить выплаты и не запрашивают личную информацию по телефону.
Если у вас возникли сомнения относительно подлинности звонка, настоятельно рекомендуется не перезванивать на указанный номер, а на официальном ресурсе найти номер государственного учреждения или сразу обратиться в полицию. Такие советы дали в мэрии.