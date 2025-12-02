В Волгограде дорожный ремонт на 3 дня «парализует» ул. Профсоюзную





В Ворошиловском районе Волгограда в связи с необходимостью восстановления дорожного полотна поэтапно на протяжении трех дней будут перекрывать по ул. Профсоюзную.

По данным мэрии Волгограда в границах улиц Рабоче-Крестьянской и Козловской по направлению от Первой продольной в сторону ж/д полотна ограничения будут введены для транспорта 3 декабря. Действовать они будут с 06.00 среды и до 20.00 четверга, 4 декабря.

В пятницу Профсоюзную перекроют в границах от ул. Козловской до Социалистической по направлению движения в сторону ул. Симбирской. 5 декабря ограничения на указанном участке улицы будут действовать с 06.00 до 20.00.

Водителям советуют объезжать улицу по улицам КИМ, Ковровской, Академической, Огарева и Рабоче-Крестьянской.