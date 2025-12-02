Волгоградцам отказали в рассмотрении иска к оператору из-за «умершего» интернета

Краснооктябрьский районный суд Волгограда оставил без рассмотрения иск отца и сына к одному из операторов связи о возмещении компенсации в связи с некачественным предоставлением услуги – интернета, сообщает ИА «Высота 102».

Как пояснили информагентству в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, причина нерассмотрения иска заключается в том, что истцы не соблюли досудебный порядок. В частности, перед подачей иска они не дождались ответа на претензию, направленную ответчику, на что отводился 30-дневный срок.