Волгоградцам отказали в рассмотрении иска к оператору из-за «умершего» интернета

Краснооктябрьский районный суд Волгограда оставил без рассмотрения иск отца и сына к одному из операторов связи о возмещении компенсации в связи с некачественным предоставлением услуги – интернета, сообщает ИА «Высота 102».
Как пояснили информагентству в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, причина нерассмотрения иска заключается в том, что истцы не соблюли досудебный порядок. В частности, перед подачей иска они не дождались ответа на претензию, направленную ответчику, на что отводился 30-дневный срок.
Напомним, ранее сообщалось, что отец и сын Александр и Максим Конобеевских в исковом заявлении просили обеспечить работу мобильного интернета согласно договорам, заключенным с оператором. Также родственники просили взыскать компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей каждому. Пока неизвестно, какие дальнейшие действия предпримут волгоградцы.
Между тем, жители Волгограда и области уже несколько недель жалуются на проблемы с мобильным интернетом. Более-менее стабильно работает лишь Wi-Fi. Некоторым пользователям удается добиться от операторов связи небольших скидок за доставленные неудобства.