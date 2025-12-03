Украинские дроны атаковали соседние с Волгоградской областью регионы





Министерство обороны РФ утром 3 декабря сообщило о ликвидации 102 украинских дронов над регионами России. Волгоградской области в сводке военного ведомства на этот раз не оказалось.

Напомним, что с 21.40 мск 2 декабря в Волгограде и области действовал режим беспилотной опасности. В связи с воздушной угрозой был закрыт волгоградский аэропорт. Ранним утром 3 декабря все ограничения были сняты.

По данным Минобороны, 26 беспилотников было ликвидировано над территорией Белгородской области, 22 – над Брянской областью, 21 – над Курской, 16 – над Ростовской.

В соседней с Волгоградской Астраханской области силами ПВО уничтожено 7 украинских дронов, 6 – над территорией Саратовской области, – 4 над Воронежской областью.