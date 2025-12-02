Расследования

Волгоградца арестовали за убийство ножом незнакомца на парковке

Расследования 02.12.2025 20:37
0
02.12.2025 20:37


Дзержинский районный суд Волгограда заключил под стражу местного жителя, который из-за внезапного конфликта на парковке зарезал незнакомца. В СИЗО подозреваемого в этом тяжком преступлении отправили до 30 января 2026 года. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По версии следствия, убийство произошло ночью 29 ноября на парковке у магазина «Пятерочка» в рабочем поселке Гумрак. Фигурант уголовного дела проходил мимо магазина и у него возник словесный конфликт с незнакомцем. Мужчины начали оскорблять друг друга. Тогда волгоградец достал складной нож и не менее двух раз ударил незнакомца в грудь и спину. Пострадавший упал и вскоре скончался от полученных ран. Убийца сбежал.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Подозреваемого в убийстве задержали на следующий день. 

Фото: объединенной пресс-службы судов Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
02.12.2025 20:37
Расследования 02.12.2025 20:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.12.2025 19:33
Расследования 02.12.2025 19:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.12.2025 17:27
Расследования 02.12.2025 17:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.12.2025 13:58
Расследования 02.12.2025 13:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.12.2025 09:03
Расследования 02.12.2025 09:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.12.2025 18:50
Расследования 01.12.2025 18:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.12.2025 17:50
Расследования 01.12.2025 17:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.12.2025 15:25
Расследования 01.12.2025 15:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.12.2025 12:57
Расследования 01.12.2025 12:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.12.2025 10:17
Расследования 01.12.2025 10:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.11.2025 14:42
Расследования 30.11.2025 14:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.11.2025 10:48
Расследования 30.11.2025 10:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.11.2025 09:33
Расследования 30.11.2025 09:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.11.2025 21:50
Расследования 29.11.2025 21:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.11.2025 20:25
Расследования 29.11.2025 20:25
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:48
Угроза беспилотной опасности 2 декабря объявлена в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:27
Гидрометцентр поместил Волгоград в зону температурных аномалий декабряСмотреть фотографии
21:07
В Михайловке матери награжденного орденом участника СВО отказали в оплате его похоронСмотреть фотографии
20:46
Мошенники атакуют волгоградцев от имени чиновников мэрииСмотреть фотографии
20:37
Волгоградца арестовали за убийство ножом незнакомца на парковкеСмотреть фотографии
20:03
«Пойдём разными дорогами»: «Ротор-2» расстался с девятью футболистамиСмотреть фотографии
19:33
В Волгограде силовиками задержан известный блогер Алексей УльяновСмотреть фотографии
19:27
Классы в 13 волгоградских школах перевели на дистант из-за ОРВИСмотреть фотографии
19:08
В Волгограде дорожный ремонт на 3 дня «парализует» ул. ПрофсоюзнуюСмотреть фотографии
18:27
Волгоградцам отказали в рассмотрении иска к оператору из-за «умершего» интернетаСмотреть фотографии
18:04
Путин объявил благодарность первому зампреду облфина Евгению ЗенинуСмотреть фотографии
17:27
Волгоградка после секса на улице с подростком и его другом обвинила их в изнасилованииСмотреть фотографии
17:15
Есть куда стремиться? Волгоград оказался в середине рейтинга городов с самым дорогим проездомСмотреть фотографии
17:03
Доноров с очень редкой группой крови ищут в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:05
В Волгограде мэрия обеспечит ЖК «Колизей» транспортом, обрезав маршрут №70аСмотреть фотографии
15:03
Учёные ИКИ РАН предупредили волгоградцев о 6-балльной магнитной буреСмотреть фотографии
15:02
От учреждения – к дому: как реорганизация Дома ребёнка в Волжском знаменует новый поворот в семейной политикеСмотреть фотографии
13:59
В Саратове со скандалом уволили бесстрашного замглавы районаСмотреть фотографии
13:58
В Волгограде суд отказал в свободе торговавшей инсайдами работнице УКССмотреть фотографии
13:53
В Волгограде истощаются запасы донорской кровиСмотреть фотографии
13:14
Волгограду на ремонт дорог из бюджета добавят 400 млн рублейСмотреть фотографии
13:04
В Волгограде погибшего участника СВО признали отцом малышаСмотреть фотографии
12:55
«Не успели даже сдать»: под Волгоградом пошла трещинами дорога-долгострой за 216 млн рублейСмотреть фотографии
12:36
СМИ: тренер женского «Ростова» угрожала расправой футболисткамСмотреть фотографии
12:20
В Волгограде пассажирка пострадала после падения в автобусе № 43Смотреть фотографии
12:08
Бочаров провел совещание по вопросам модернизации систем ЖКХСмотреть фотографии
12:07
Волгоградский фермер утаил данные о безопасности 450 тонн пшеницыСмотреть фотографии
11:27
Власти Волгограда пытаются приватизировать 59 убитых помещенийСмотреть фотографии
11:21
Морозы до -7 ºC надвигаются на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
11:11
Бочаров поздравил с 100-летием фронтовика ШестеляСмотреть фотографии
 