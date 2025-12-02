Волгоградца арестовали за убийство ножом незнакомца на парковке

Дзержинский районный суд Волгограда заключил под стражу местного жителя, который из-за внезапного конфликта на парковке зарезал незнакомца. В СИЗО подозреваемого в этом тяжком преступлении отправили до 30 января 2026 года. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По версии следствия, убийство произошло ночью 29 ноября на парковке у магазина «Пятерочка» в рабочем поселке Гумрак. Фигурант уголовного дела проходил мимо магазина и у него возник словесный конфликт с незнакомцем. Мужчины начали оскорблять друг друга. Тогда волгоградец достал складной нож и не менее двух раз ударил незнакомца в грудь и спину. Пострадавший упал и вскоре скончался от полученных ран. Убийца сбежал.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Подозреваемого в убийстве задержали на следующий день.

Фото: объединенной пресс-службы судов Волгоградской области