Путин объявил благодарность первому зампреду облфина Евгению Зенину

Первый заместитель председателя комитета финансов Волгоградской области Евгений Зенин удостоен поощрения Владимира Путина. Соответствующее распоряжение, сообщает ИА «Высота 102», глава государства подписал сегодня, 2 декабря.
Согласно тексту документа, опубликованного в открытом доступе, Евгению Зенину объявлена благодарность Президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
Тем же документом Владимир Путин распорядился отметить Почетной грамотой Президента РФ Топоркова Андрея – директора противочумного института. В этом случае награда объявлена за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.