Воздушное пространство Волгограда закрыто из-за угрозы атаки БПЛА





Аэропорт Волгограда ночь с 2 на 3 декабря вновь провел в закрытом режиме по решению Росавиации. Федеральное агентство воздушного транспорта объявило об ограничении полетов после полуночи.

Как сообщил официальный представитель ФАВТ Артем Кореняко, прием и выпуск воздушных судов остановлены в волгоградской воздушной гавани для обеспечения безопасности пассажиров и гражданских судов. О снятии запрета на полеты к 06.00 мск 3 декабря не сообщалось.

Между тем, отметим, согласно данным справочной службы аэропорта, отправка рейсов из Волгограда, запланированных на период времени с 10.30 мск, ожидается по расписанию. Не повлияло пока закрытие и на расчетное время встречи судов в воздушной гавани города-героя.