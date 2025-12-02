



Эксперты 2ГИС проанализировали итоги повышения цен на услуги общественного транспорта в 2025 году. По информации специалистов, Волгоград вошёл в число городов-«середнячков» с ценой одной поездки в 40 рублей.

В опубликованном рейтинге областной центр расположился на 10 месте. Аналогичная стоимость проезда также действует в Воронеже, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми и Тюмени. Соответственно, эти города заняли с 11 по 15 позиции.

Примечательно, что в первую тройку городов с самой высокой стоимостью услуг общественного транспорта вошли Санкт-Петербург – 82 рубля, Москва – 74 рубля и Краснодар – 51 рубль за одну поездку.

Отметим, что в рейтинг попали лишь крупные города, в противном случае 4 позицию во всероссийском топе вполне мог разделить с Челябинском город Волжский, где в 2025 году власти взвинтили стоимость проезда на 42% до 50 рублей за поездку.