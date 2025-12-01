Расследования

Женщину еле спасли: в Волгограде пансионат престарелых на ул. Тукая закрыли и возбудили дело

Расследования 01.12.2025 17:50
0
01.12.2025 17:50


Многочисленные нарушения и 88-летнюю истощенную постоялицу в тяжелом состоянии обнаружили прокуроры в пансионате для престарелых «Долгих лет» на ул. Тукая в Волгограде. Работа этого частного учреждения социального обслуживания остановлена, а по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщила 1 декабря старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

В ходе надзорной проверки деятельности пансионата для престарелых (ул. Тукая, 19А) установлено, что он был организован в арендованном частном коттедже площадью 437 кв.м., не отвечающим требованиям законодательства, предъявляемым к таким учреждениям с круглосуточным пребыванием граждан.

Так, в пансионате не было помещений для медицинского обслуживания и социальной адаптации, а также оборудования для транспортировки лиц с ограниченными возможностями здоровья. Отсутствовали в пансионате приборы для обеззараживания воздуха и условия для проведения обработки постельных принадлежностей. Также в этом учреждении не была предусмотрена организация питания проживающих по медицинским показаниям, условия для оказания медицинской помощи, приема лекарств и проведения медицинских процедур.

Еду постояльцам готовили в подвальном помещении, которое не соответствовало требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства. В ходе осмотра также выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности. На момент проверки в частном пансионате находилось 20 постояльцев в возрасте от 70 до 88 лет. Одна из женщин, как выяснилось, находилась в тяжелом состоянии.

- При опросе постояльцев выявлено, что 88-летняя женщина находится в тяжелом состоянии, в связи с чем ей была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Впоследствии по инициативе работников прокуратуры женщина была госпитализирована, поскольку ее осмотром установлено наличие множественных трофических язв верхних и нижних конечностей, истощение, - сообщила Черединина.

В надзорном ведомстве отмечают, что по условиям договоров, которые заключались с родственниками, пансионат гарантировал пожилым людям достойный уход и проживание, медицинскую помощь,  сопровождение на прогулки и прочие услуги, которые фактически не предоставлялись. 

На основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан). Также по иску прокурора Дзержинского района суд запретил ИП Сиятскому Д.В. осуществлять в доме по адресу: г.Волгоград, ул. Тукая, д.19А, предпринимательскую деятельность, связанную с предоставлением услуг по уходу за престарелыми и людьми с ограниченными возможностями здоровья с обеспечением проживания.

В прокуратуре отметили, что дом престарелых на ул. Тукая в настоящее время не работает.

 Директор этого дома престарелых Дмитрий Сиятский в разговоре с ИА «Высота 102» был немногословен.

- Суд покажет. Без комментариев, - сказал мужчина и сбросил телефонный звонок. 

Отметим, что у частного пансионата для престарелых «Долгих лет» есть сайт, где размещены только положительные отзывы родственников пожилых людей (рейтинг 5.0 из 5 возможных). Также здесь указаны еще три адреса - в Волгограде и Волжском, где работают филиалы этого учреждения. Постояльцам обещают достойные условия проживания и домашнюю атмосферу, уход и заботу и 4-х разовое питание, а также особое меню для людей с диабетом и заболеванием ЖКТ, реабилитацию после травм, психологическую поддержку и разнообразный досуг. Цена проживания от 1000 рублей.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
01.12.2025 17:50
Расследования 01.12.2025 17:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.12.2025 15:25
Расследования 01.12.2025 15:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.12.2025 12:57
Расследования 01.12.2025 12:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.12.2025 10:17
Расследования 01.12.2025 10:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.11.2025 14:42
Расследования 30.11.2025 14:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.11.2025 10:48
Расследования 30.11.2025 10:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.11.2025 09:33
Расследования 30.11.2025 09:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.11.2025 21:50
Расследования 29.11.2025 21:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.11.2025 20:25
Расследования 29.11.2025 20:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.11.2025 17:04
Расследования 29.11.2025 17:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.11.2025 10:33
Расследования 29.11.2025 10:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.11.2025 18:14
Расследования 28.11.2025 18:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.11.2025 17:39
Расследования 28.11.2025 17:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.11.2025 16:22
Расследования 28.11.2025 16:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.11.2025 13:50
Расследования 28.11.2025 13:50
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:18
«Забросим до Китая?»: в Волгограде прошёл первый этап баскетбольного турнира «Лига Титаны»Смотреть фотографии
17:50
Женщину еле спасли: в Волгограде пансионат престарелых на ул. Тукая закрыли и возбудили делоСмотреть фотографии
16:48
Пенсионер припрятал на «черный день» выброшенные банкоматом деньги: ему грозит 5 летСмотреть фотографии
16:25
Волгоградские чиновники заказали доступ к VPN за 2 млнСмотреть фотографии
16:17
Платный режим «выгнал» волгоградцев с последней большой парковки в центре городаСмотреть фотографии
15:25
Под Волгоградом в ссоре жена наколола супруга на вилкуСмотреть фотографии
14:39
Волгоградцам назвали адреса 65 елочных базаровСмотреть фотографии
14:33
«Вы не понимаете, у меня рушится жизнь»: врач-инфекционист – о пациентах с ВИЧ и их жизни вне старых шаблоновСмотреть фотографии
14:13
В Волгограде покрыли асфальтом площадь больше половины футбольного поляСмотреть фотографии
12:57
Под Волгоградом за испорченное авто начальника осудили лишенного премии водителяСмотреть фотографии
12:56
В Волгограде 73 года назад открыли аэропорт: смотрим архивные фотоСмотреть фотографии
12:51
Avito: волгоградцы готовы потратить на Новый год 14 тысяч рублейСмотреть фотографии
12:40
СМИ: Мэр Батайска заявил, что восстанавливать дома после атаки должна УкраинаСмотреть фотографии
11:41
В Волгограде СОБР задержал участников схемы по легализации мигрантовСмотреть фотографииCмотреть видео
11:37
В Волгограде с 1 декабря добавилось платных парковок: смотрим, где и почемСмотреть фотографии
11:18
В Волгограде сгорела машина на платной парковке у ТЦ «Пирамида»Смотреть фотографии
10:50
Жильцов МКД предложили избавить от платы за парковкиСмотреть фотографии
10:44
Андрей Бочаров поручил проверить чиновников на готовность к непогодеСмотреть фотографии
10:17
Жительница Пензы идет под суд за крупный обман СФР с маткапиталом в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:07
Под Волгоградом трое госпитализированы после столкновения фуры с минивэномСмотреть фотографии
09:37
Птицефабрики «закидали» волгоградцев яйцамиСмотреть фотографии
09:35
Силовики изъялии у волгоградца крупный арсенал оружия и боеприпасовСмотреть фотографииCмотреть видео
09:26
В Волгограде и области отменена опасность по БПЛАСмотреть фотографии
09:11
Алексей Шумских и Дмитрий Сасин покинули «Ротор»Смотреть фотографии
09:07
В Волгограде аэропорт возобновил работу после пятичасового запрета РосавиацииСмотреть фотографии
08:37
Волгоградцев ждет самая короткая рабочая неделя в конце декабряСмотреть фотографии
08:28
В Волгограде на Спартановке засняли протаранившего легковушку курьера-камикадзеСмотреть фотографииCмотреть видео
08:05
Волгоградцы 1 декабря успокоятся после солнечной «свистопляски»Смотреть фотографии
07:49
В аэропорту Волгограда из-за атаки БПЛА задерживаются московские рейсыСмотреть фотографии
07:36
Минобороны: над Волгоградской областью за ночь сбит 1 БПЛАСмотреть фотографии
 