Многочисленные нарушения и 88-летнюю истощенную постоялицу в тяжелом состоянии обнаружили прокуроры в пансионате для престарелых «Долгих лет» на ул. Тукая в Волгограде. Работа этого частного учреждения социального обслуживания остановлена, а по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщила 1 декабря старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

В ходе надзорной проверки деятельности пансионата для престарелых (ул. Тукая, 19А) установлено, что он был организован в арендованном частном коттедже площадью 437 кв.м., не отвечающим требованиям законодательства, предъявляемым к таким учреждениям с круглосуточным пребыванием граждан.

Так, в пансионате не было помещений для медицинского обслуживания и социальной адаптации, а также оборудования для транспортировки лиц с ограниченными возможностями здоровья. Отсутствовали в пансионате приборы для обеззараживания воздуха и условия для проведения обработки постельных принадлежностей. Также в этом учреждении не была предусмотрена организация питания проживающих по медицинским показаниям, условия для оказания медицинской помощи, приема лекарств и проведения медицинских процедур.

Еду постояльцам готовили в подвальном помещении, которое не соответствовало требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства. В ходе осмотра также выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности. На момент проверки в частном пансионате находилось 20 постояльцев в возрасте от 70 до 88 лет. Одна из женщин, как выяснилось, находилась в тяжелом состоянии.

- При опросе постояльцев выявлено, что 88-летняя женщина находится в тяжелом состоянии, в связи с чем ей была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Впоследствии по инициативе работников прокуратуры женщина была госпитализирована, поскольку ее осмотром установлено наличие множественных трофических язв верхних и нижних конечностей, истощение, - сообщила Черединина.

В надзорном ведомстве отмечают, что по условиям договоров, которые заключались с родственниками, пансионат гарантировал пожилым людям достойный уход и проживание, медицинскую помощь, сопровождение на прогулки и прочие услуги, которые фактически не предоставлялись.

На основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан). Также по иску прокурора Дзержинского района суд запретил ИП Сиятскому Д.В. осуществлять в доме по адресу: г.Волгоград, ул. Тукая, д.19А, предпринимательскую деятельность, связанную с предоставлением услуг по уходу за престарелыми и людьми с ограниченными возможностями здоровья с обеспечением проживания.

В прокуратуре отметили, что дом престарелых на ул. Тукая в настоящее время не работает.

Директор этого дома престарелых Дмитрий Сиятский в разговоре с ИА «Высота 102» был немногословен.

- Суд покажет. Без комментариев, - сказал мужчина и сбросил телефонный звонок.

Отметим, что у частного пансионата для престарелых «Долгих лет» есть сайт, где размещены только положительные отзывы родственников пожилых людей (рейтинг 5.0 из 5 возможных). Также здесь указаны еще три адреса - в Волгограде и Волжском, где работают филиалы этого учреждения. Постояльцам обещают достойные условия проживания и домашнюю атмосферу, уход и заботу и 4-х разовое питание, а также особое меню для людей с диабетом и заболеванием ЖКТ, реабилитацию после травм, психологическую поддержку и разнообразный досуг. Цена проживания от 1000 рублей.