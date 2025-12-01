Общество

В Волгограде 73 года назад открыли аэропорт: смотрим архивные фото

01.12.2025
В Волгограде международный аэропорт отмечает годовщину своего открытия. Воздушной гавани сегодня исполняется 73 года.

–  Свою новую историю наша воздушная гавань ведёт с 1952 года, когда был открыт аэровокзал в посёлке Гумрак. С тех пор аэропорт прошел огромный путь: из небольшого регионального узла он превратился в современные воздушные ворота, которые ежегодно встречают и провожают миллионы пассажиров, - сообщается в посте, опубликованном аэропортом  сегодня по такому случаю. 

В послевоенный период аэровокзал был создан на месте бывшего военного аэродрома Гумрак. Последний располагался здесь на протяжении трёх десятилетий.


За годы работы аэропорт принял много известных личностей. Вскоре после завершения Великой Отечественной войны здесь встречали с госвизитом премьер-министра Норвегии Эйнара Герхардсена.


В 1961 году воздушную гавань посетил главнокомандующий вооруженными силами Бирмы У Не Вин.


В 1975 году в аэропорту побывал астронавт США, участник миссии на Луну «Аполлон-10» генерал Стаффорд.


В 1977 году в воздушной гавани состоялась церемония встречи премьер-министра Республики Индии Джавахарлала Неру и его дочери Индиры Ганди.

Отметим, за последние 28 лет воздушная гавань без малого в четыре раза нарастила пассажироперевозок: с 437,8 тыс. человек в 1996 году до 1 млн 680 тыс. человек в 2024 году. В 2014 году аэропорт был модернизирован в преддверии ЧМ по футболу, в 2016 году введена в строй новая взлётно-посадочная полоса, открыт терминал «С». В 2022 году введён в строй один из четырёх запланированных к постройке телескопических трапов.

Фото: из архивов Волгоградского краеведческого музея, музея-заповедника «Сталинградская битва» / goskatalog.ru

15:25
Под Волгоградом в ссоре жена наколола супруга на вилкуСмотреть фотографии
14:39
Волгоградцам назвали адреса 65 елочных базаровСмотреть фотографии
14:33
«Вы не понимаете, у меня рушится жизнь»: врач-инфекционист – о пациентах с ВИЧ и их жизни вне старых шаблоновСмотреть фотографии
14:13
В Волгограде покрыли асфальтом площадь больше футбольного поляСмотреть фотографии
12:57
Под Волгоградом за испорченное авто начальника осудили лишенного премии водителяСмотреть фотографии
12:56
В Волгограде 73 года назад открыли аэропорт: смотрим архивные фотоСмотреть фотографии
12:51
Avito: волгоградцы готовы потратить на Новый год 14 тысяч рублейСмотреть фотографии
12:40
СМИ: Мэр Батайска заявил, что восстанавливать дома после атаки должна УкраинаСмотреть фотографии
11:41
В Волгограде СОБР задержал участников схемы по легализации мигрантовСмотреть фотографииCмотреть видео
11:37
В Волгограде с 1 декабря добавилось платных парковок: смотрим, где и почемСмотреть фотографии
11:18
В Волгограде сгорела машина на платной парковке у ТЦ «Пирамида»Смотреть фотографии
10:50
Жильцов МКД предложили избавить от платы за парковкиСмотреть фотографии
10:44
Андрей Бочаров поручил проверить чиновников на готовность к непогодеСмотреть фотографии
10:17
Жительница Пензы идет под суд за крупный обман СФР с маткапиталом в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:07
Под Волгоградом трое госпитализированы после столкновения фуры с минивэномСмотреть фотографии
09:37
Птицефабрики «закидали» волгоградцев яйцамиСмотреть фотографии
09:35
Силовики изъялии у волгоградца крупный арсенал оружия и боеприпасовСмотреть фотографииCмотреть видео
09:26
В Волгограде и области отменена опасность по БПЛАСмотреть фотографии
09:11
Алексей Шумских и Дмитрий Сасин покинули «Ротор»Смотреть фотографии
09:07
В Волгограде аэропорт возобновил работу после пятичасового запрета РосавиацииСмотреть фотографии
08:37
Волгоградцев ждет самая короткая рабочая неделя в конце декабряСмотреть фотографии
08:28
В Волгограде на Спартановке засняли протаранившего легковушку курьера-камикадзеСмотреть фотографииCмотреть видео
08:05
Волгоградцы 1 декабря успокоятся после солнечной «свистопляски»Смотреть фотографии
07:49
В аэропорту Волгограда из-за атаки БПЛА задерживаются московские рейсыСмотреть фотографии
07:36
Минобороны: над Волгоградской областью за ночь сбит 1 БПЛАСмотреть фотографии
07:03
РИА: Волгоград и Москва оказались в «середнячках» ипотечного рейтингаСмотреть фотографии
06:09
В Волгограде и области объявлена опасность атаки БПЛАСмотреть фотографии
05:53
В Волгограде Росавиация закрыла аэропорт на фоне налёта БПЛАСмотреть фотографии
21:25
В Волгограде пенсионерка отдала сбережения «финансовым контролерам»Смотреть фотографии
20:51
В ЦПКиО Волгограда одновременно зажгут 2,5 тысячи бенгальских огнейСмотреть фотографии
 