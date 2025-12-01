В Волгограде 73 года назад открыли аэропорт: смотрим архивные фото





В Волгограде международный аэропорт отмечает годовщину своего открытия. Воздушной гавани сегодня исполняется 73 года.

– Свою новую историю наша воздушная гавань ведёт с 1952 года, когда был открыт аэровокзал в посёлке Гумрак. С тех пор аэропорт прошел огромный путь: из небольшого регионального узла он превратился в современные воздушные ворота, которые ежегодно встречают и провожают миллионы пассажиров, - сообщается в посте, опубликованном аэропортом сегодня по такому случаю.

В послевоенный период аэровокзал был создан на месте бывшего военного аэродрома Гумрак. Последний располагался здесь на протяжении трёх десятилетий.





За годы работы аэропорт принял много известных личностей. Вскоре после завершения Великой Отечественной войны здесь встречали с госвизитом премьер-министра Норвегии Эйнара Герхардсена.





В 1961 году воздушную гавань посетил главнокомандующий вооруженными силами Бирмы У Не Вин.





В 1975 году в аэропорту побывал астронавт США, участник миссии на Луну «Аполлон-10» генерал Стаффорд.





В 1977 году в воздушной гавани состоялась церемония встречи премьер-министра Республики Индии Джавахарлала Неру и его дочери Индиры Ганди.

Отметим, за последние 28 лет воздушная гавань без малого в четыре раза нарастила пассажироперевозок: с 437,8 тыс. человек в 1996 году до 1 млн 680 тыс. человек в 2024 году. В 2014 году аэропорт был модернизирован в преддверии ЧМ по футболу, в 2016 году введена в строй новая взлётно-посадочная полоса, открыт терминал «С». В 2022 году введён в строй один из четырёх запланированных к постройке телескопических трапов.

Фото: из архивов Волгоградского краеведческого музея, музея-заповедника «Сталинградская битва» / goskatalog.ru