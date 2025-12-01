



30 ноября в Дубовском районе Волгоградской области произошло ДТП с участием двух автомобилей. Поздней ночью фура и минивэн не поделили проезжую часть федеральной трассы Р-228 на участке в границах Горноводяновского сельского поселения.

- В 01:15 на 618 км автодороги «Сызрань – Саратов – Волгоград» водитель не справился с управлением автомобилем Hyundai H-1 и совершил наезд на стоящий на обочине автомобиль Volvo в составе полуприцепа Schmitz, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным кадрам, водителю минивэна чудом удалось избежать лобового столкновения, однако автомобиль всё равно получил серьёзные повреждения, лишившись части правой стороны салона.

Отметим, по информации правоохранительных органов, в аварии травмы получили трое пассажиров Hyundai. Они были госпитализированы прибывшими на место медиками.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области