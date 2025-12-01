В Волгограде и области отменена опасность по БПЛА





Утром 1 декабря в Волгоградской области был объявлен отбой беспилотной опасности. В 08:58 единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций начала рассылку соответствующих уведомлений.

По информации специалистов, жители и гости региона теперь могут без опаски выходить на открытые участки улиц и находиться в помещениях с остеклением.

Отметим, как ранее сообщала редакция, угроза атаки БПЛА была объявлена в Волгоградской области в 2:51 1 декабря. Позже Минобороны сообщило о ликвидации в воздушном пространстве региона 1 беспилотника. На время работы расчётов ПВО Росавиация запрещала приём и вылет гражданских самолётов.

Фото: коллаж с элементами, сгенерированными ИИ