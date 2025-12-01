



1 декабря в Волгограде аэропорт возобновил штатную работу после отражения налёта украинских БПЛА. В 9:05 Росавиация сообщила о том, что воздушная гавань после 5 часов простоя вновь может принимать и отправлять гражданские самолёты.

- В Волгограде сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они вводились для обеспечения безопасности полетов, - сообщил представитель федерального авиационного агента.

Отметим, работа воздушной гавани была ограничена с 3:46 минут 1 декабря из-за работы расчётов ПВО. Позже стало известно, что в воздушном пространстве региона Минобороны ликвидировало 1 беспилотник ВСУ.