В Волгограде аэропорт возобновил работу после пятичасового запрета Росавиации

01.12.2025 09:07
0
01.12.2025 09:07


1 декабря в Волгограде аэропорт возобновил штатную работу после отражения налёта украинских БПЛА. В 9:05 Росавиация сообщила о том, что воздушная гавань после 5 часов простоя вновь может принимать и отправлять гражданские самолёты.

- В Волгограде сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они вводились для обеспечения безопасности полетов, - сообщил представитель федерального авиационного агента.

Отметим, работа воздушной гавани была ограничена с 3:46 минут 1 декабря из-за работы расчётов ПВО. Позже стало известно, что в воздушном пространстве региона Минобороны ликвидировало 1 беспилотник ВСУ.

Лента новостей

11:41
В Волгограде СОБР задержал участников схемы по легализации мигрантовСмотреть фотографииCмотреть видео
11:37
В Волгограде с 1 декабря добавилось платных парковок: смотрим, где и почемСмотреть фотографии
11:18
В Волгограде сгорела машина на платной парковке у ТЦ «Пирамида»Смотреть фотографии
10:50
Жильцов МКД предложили избавить от платы за парковкиСмотреть фотографии
10:44
Андрей Бочаров поручил проверить чиновников на готовность к непогодеСмотреть фотографии
10:17
Жительница Пензы идет под суд за крупный обман СФР с маткапиталом в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:07
Под Волгоградом трое госпитализированы после столкновения фуры с минивэномСмотреть фотографии
09:37
Птицефабрики «закидали» волгоградцев яйцамиСмотреть фотографии
09:35
Силовики изъялии у волгоградца крупный арсенал оружия и боеприпасовСмотреть фотографииCмотреть видео
09:26
В Волгограде и области отменена опасность по БПЛАСмотреть фотографии
09:11
Алексей Шумских и Дмитрий Сасин покинули «Ротор»Смотреть фотографии
09:07
В Волгограде аэропорт возобновил работу после пятичасового запрета РосавиацииСмотреть фотографии
08:37
Волгоградцев ждет самая короткая рабочая неделя в конце декабряСмотреть фотографии
08:28
В Волгограде на Спартановке засняли протаранившего легковушку курьера-камикадзеСмотреть фотографииCмотреть видео
08:05
Волгоградцы 1 декабря успокоятся после солнечной «свистопляски»Смотреть фотографии
07:49
В аэропорту Волгограда из-за атаки БПЛА задерживаются московские рейсыСмотреть фотографии
07:36
Минобороны: над Волгоградской областью за ночь сбит 1 БПЛАСмотреть фотографии
07:03
РИА: Волгоград и Москва оказались в «середнячках» ипотечного рейтингаСмотреть фотографии
06:09
В Волгограде и области объявлена опасность атаки БПЛАСмотреть фотографии
05:53
В Волгограде Росавиация закрыла аэропорт на фоне налёта БПЛАСмотреть фотографии
21:25
В Волгограде пенсионерка отдала сбережения «финансовым контролерам»Смотреть фотографии
20:51
В ЦПКиО Волгограда одновременно зажгут 2,5 тысячи бенгальских огнейСмотреть фотографии
20:05
В Госдуме заявили, что Max полностью заменил WhatsApp*Смотреть фотографии
19:30
Последний аккорд осени: смотрим на Волгоград за несколько часов до зимыСмотреть фотографии
18:45
Синоптики рассказали, какой будет первый месяц зимы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:10
В Волгограде ушел из жизни 101-летний ветеран ВОВ Георгий РоговойСмотреть фотографии
17:46
«Ситуация крайне непроста»: волгоградские эксперты - о том, как безопасно купить квартиру на вторичном рынкеСмотреть фотографии
17:20
В Волгограде подростки решили угнать «семерку» для покатушекСмотреть фотографии
16:47
Волгоградкам рассказали о мерах поддержки матерейСмотреть фотографии
16:24
Ждём перемен? «Ротор» в последнем матче года сыграл вничью с «Енисеем»Смотреть фотографии
 