Андрей Бочаров поручил проверить чиновников на готовность к непогоде





1 декабря губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров собрал своих заместителей и председателей профильных комитетов на оперативное совещание. Мероприятие было посвящено готовности региона к предстоящему ухудшению погодных условий.

По информации властей, ссылающихся на специальный прогноз Гидрометцентра, в течение двух недель на территории субъекта задержится относительно тёплая погода, сопровождающаяся туманами, дождями и мокрым снегом. При этом в ночные часы ожидаются заморозки, что создаёт риски замерзания осадков, гололедицы. Кроме того, ожидается усиление ветра.

- В целях повышения уровня готовности к реагированию на неблагоприятные погодные условия зимнего периода необходимо заместителям, руководителям органов власти совместно с главами муниципальных образований, с федеральными органами власти, работающими на территории Волгоградской области, в течение недели осуществить проверки готовности систем жизнеобеспечения, дорожной и транспортной инфраструктуры, подвижного состава общественного и школьного транспорта, дежурных сил и средств к работе при осложнении погодных условий, - приводит слова главы региона пресс-служба обладминитсрации.

Руководитель также распорядился взять на особый контроль работу УК, не допустить в соцучреждениях всплеска ОРВИ, организовать возможность дополнительных проверок технического состояния фур и автобусов на автотрассах региона, совместно с МЧС организовать учения по отработке действий муниципалитетов и профильных служб во время резкого ухудшения погодных условий.

Фото: администрация Волгоградской области