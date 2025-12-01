Часть здания волгоградского главпочтамта готовят к продаже





В Волгограде часть здания главпочтамта, расположенного на улице Мира, 9, готовят к продаже. Об этом стало известно от сотрудников, которые поделились этой информацией с волгоградцами, пользующимися услугами данного почтового отделения.

Как выяснилось, слухи оказались небеспочвенными.



- «Почта России» рассматривает формат продажи части здания на улице Мира, 9, в котором располагается волгоградский почтамт. Сейчас идет подготовительная работа к выставлению объекта на торги, —сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УФПС Волгоградской области.



Напомним, волгоградский почтамт является памятником архитектуры и градостроительства регионального значения. Он входит в состав ансамбля «Комплекс застройки улицы Мира, г.Волгоград, Центральный район, ул. Мира, 1-26».



Строительство главпочтамта началось в 1953 году и продолжалось два года. Его возводили по проекту сталинградского архитектора Ефима Левитана.





