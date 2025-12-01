Силовики изъялии у волгоградца крупный арсенал оружия и боеприпасов





Крупный арсенал оружия и боеприпасов изъяли силовики у 51-летнего жителя Волгограда. В пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области сообщили, что противоправная деятельность волгоградца была пресечена при содействии сотрудников регионального ГУ МВД.

Оружие и боеприпасы мужчина, причастный к их незаконному обороту, хранил по месту своего жительства.

В ходе обысков у него обнаружено и изъято: два автомата «Калашникова» и пистолет конструкции «Токарева», изготовленные промышленным способом и пригодными для стрельбы; пригодные для стрельбы пистолет, переделанный самодельным способом из газового пистолета ИЖ-19-7,6 мм под стрельбу патронами калибра 9*18 мм; пистолет с надписью WilsonCombat, изготовленный самодельным способом под стрельбу патронами калибра 9*18 мм; пистолет с ПБС, переделанный самодельным способом из газового пистолета ИЖ-78-7,6 калибра 7,62 мм под стрельбу патронами калибра 5,45*18 мм; промышленно изготовленный карабин системы «Маузер К98» калибра 7,92 мм без ложа; промышленно изготовленная винтовка системы «Мосина» калибра 7,62 мм без ложа, укороченная самодельным способом и патроны различных калибров в количестве 2919 штук.

- На основании материалов УФСБ ОП № 2 УМВД России по г. Волгограду в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК России, - сообщили в УФСБ.

Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Видео: УФСБ России по Волгоградской области