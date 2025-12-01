Происшествия

В Волгограде на Спартановке засняли протаранившего легковушку курьера-камикадзе

Происшествия 01.12.2025 08:28
01.12.2025 08:28


30 ноября в Тракторозаводском районе Волгограда произошло ДТП с участием доставщика еды на электроскутере и легкового автомобиля. Мужчина, с трудом владеющий транспортным средством, влетел в проезжающую перекрёсток машину. Аварию засняла одна из камер уличного наблюдения.



Судя по опубликованным кадрам, курьер пытался пересечь проезжую часть ул. Николая Отрады по пешеходному переходу, дождавшись разрешающий сигнала светофора. Однако сделал он это не спешившись, а преодолев несколько полос, и вовсе решил съехать с перехода и продолжит движение по проезжей части, в этот момент прилегающей перекрёсток с ул. Кропоткина пересекал легковой автомобиль. Но это скутериста почему-то не смутило. Он упрямо продолжил движение вперёд, фактически тараня находящийся впереди автомобиль.

Отметим, в результате ДТП водитель электроскутера ударился головой о легковушку. Первую помощь ему оказал второй участник столкновения.

Фото и видео: POWERNET

