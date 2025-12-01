Общество

Пенсионер припрятал на «черный день» выброшенные банкоматом деньги: ему грозит 5 лет

Общество 01.12.2025 16:48
В Волгоградской области 73-летний пенсионер стал фигурантом уголовного дела после того, как присвоил себе деньги, «выброшенные» банкоматом. Пожилой мужчина теперь подозревается по ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража.

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, чужими средствами пенсионер завладел 21 октября этого года в городе Калаче-на-Дону.  

– Установлено, что 59-летний местный житель посредством банкомата, установленного в фойе одного из учреждений,  в этот день проводил операцию по зачислению наличных на свой банковский счет. После получения квитанции мужчина удалился. Однако через несколько минут в банкомате произошел технический сбой и деньги были возвращены в купюроприёмник. В этот момент мимо проходил 73-летний мужчина, который заметил лежащие наличные. Забрав их, подозреваемый скрылся, – рассказали в полиции.

Вычислить пенсионера не составило труда оперативникам полиции. Уже известно, что пожилой мужчина сознался в содеянном. Деньги он, к слову, тратить не стал и приберег на «черный день» – средства уже изъяты. 

– В настоящее время ведётся следствие. За содеянное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, – уточняют в ГУ МВД. 

