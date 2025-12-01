Платный режим «выгнал» волгоградцев с последней большой парковки в центре города





В Волгограде сегодня, 1 декабря, расширились границы платной парковки в Центральном районе. Фактически, сообщает ИА «Высота 102», весь центр региональной столицы стал платным для автолюбителей. В список новых территорий, где волгоградцы должны с этого дня платить за стоянку транспортных средств, вошла, в том числе, и площадь Ленина, где традиционно горожане оставляли десятки машин.

Фотограф ИА «Высота 102» зафиксировал, на сколько была заполнена одна из самых больших парковок Волгограда до платного режима – 28 ноября, и то, как она опустела 1 декабря.

Отметим, что фотографии были сделаны в одно и то же время – около 11.00 в рабочие будни. На первом фото – площадь Ленина сегодня, 1 декабря. Следующее фото, то как выглядела парковка еще 28 ноября. На прошлой неделе каждое парковочное место с видом на памятник В.И. Ленину было занято транспортом волгоградцев. Сегодня на том же месте наблюдался лишь один автомобиль на момент съемки.





А вот так выглядела 28 ноября парковка на площади Ленина рядом Домом офицеров:









И так парковка опустела сегодня, 1 декабря:









Ну и самая показательная локация – на пересечении проспекта Ленина и ул. 13-й Гвардейской. Первые кадры – до платного режима, 28 ноября:









И фото, сделанные сегодня, 1 декабря:









Судя по всему, окончательно парковка не опустела на площади Ленина пока лишь потому, что у некоторых автовладельцев есть еще средства на оплату стоянки. Однако в городе уже наметилась тенденция к тому, что горожане, проживающие в отдаленных районах, предпочитают уходить на «дистант», чтобы не ездить в центр города.

– Один 8-часовой день стоянки обходится мне в 320 рублей, а в неделю на парковку я трачу 1600 рублей, – рассказал ИА «Высота 102» Дмитрий, проживающий в Кировском районе Волгограда, но работающий в офисе в центре города. – Умножаем на четыре недели и получаем 6400 рублей в месяц на парковку. Существенная ли это сумма для моей семьи с двумя детьми, с младшим из которых супруга находится в декретном отпуске? Думаю, что даже отвечать на этот вопрос не надо, если учесть еще и то, что цены в магазинах растут едва ли ни ежедневно. К моему счастью, работодатель не стал возражать о гибридном варианте сотрудничества – большую часть дней я уже работаю из дома и пару дней в неделю приезжаю в офис на несколько часов. Так хоть какая-то экономия для семейного бюджета.





Напомним, что платной с 1 декабря в Волгограде парковка стала не только на площади Ленина, но и на следующих улицах:

ул. Коммунистической – в границах ул. Комсомольской до ул. 7-й Гвардейской,

ул. 13-й Гвардейской,

ул. Пражской,

ул. Гагарина,

ул. Порт-Саида,

ул. Мира в границах улиц Комсомольской и Гагарина,

у речного вокзала и Волгоградской филармонии на Набережной имени 62-1 Армии.

Бесплатно оставить транспорт можно лишь на 15 минут, далее взимается 40 рублей в час.