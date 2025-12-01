Общество

Платный режим «выгнал» волгоградцев с последней большой парковки в центре города

Общество 01.12.2025 16:17
0
01.12.2025 16:17


В Волгограде сегодня, 1 декабря, расширились границы платной парковки в Центральном районе. Фактически, сообщает ИА «Высота 102», весь центр региональной столицы стал платным для автолюбителей. В список новых территорий, где волгоградцы должны с этого дня платить за стоянку транспортных средств, вошла, в том числе, и площадь Ленина, где традиционно горожане оставляли десятки машин. 

Фотограф ИА «Высота 102» зафиксировал, на сколько была заполнена одна из самых больших парковок Волгограда до платного режима – 28 ноября, и то, как она опустела 1 декабря. 

Отметим, что фотографии были сделаны в одно и то же время – около 11.00 в рабочие будни. На первом фото – площадь Ленина сегодня, 1 декабря. Следующее фото, то как выглядела парковка еще 28 ноября. На прошлой неделе каждое парковочное место с видом на памятник В.И. Ленину было занято транспортом волгоградцев. Сегодня на том же месте наблюдался лишь один автомобиль на момент съемки. 


А вот так выглядела 28 ноября парковка на площади Ленина рядом Домом офицеров:



И так парковка опустела сегодня, 1 декабря: 



Ну и самая показательная локация – на пересечении проспекта Ленина и ул. 13-й Гвардейской. Первые кадры – до платного режима, 28 ноября: 



И фото, сделанные сегодня, 1 декабря: 



Судя по всему, окончательно парковка не опустела на площади Ленина пока лишь потому, что у некоторых автовладельцев есть еще средства на оплату стоянки. Однако в городе уже наметилась тенденция к тому, что горожане, проживающие в отдаленных районах, предпочитают уходить на «дистант», чтобы не ездить в центр города. 

– Один 8-часовой день стоянки обходится мне в 320 рублей, а в неделю на парковку я трачу 1600 рублей, – рассказал ИА «Высота 102» Дмитрий, проживающий в Кировском районе Волгограда, но работающий в офисе в центре города. – Умножаем на четыре недели и получаем 6400 рублей в месяц на парковку. Существенная ли это сумма для моей семьи с двумя детьми, с младшим из которых супруга находится в декретном отпуске? Думаю, что даже отвечать на этот вопрос не надо, если учесть еще и то, что цены в магазинах растут едва ли ни ежедневно. К моему счастью, работодатель не стал возражать о гибридном варианте сотрудничества – большую часть дней я уже работаю из дома и пару дней в неделю приезжаю в офис на несколько часов. Так хоть какая-то экономия для семейного бюджета. 


Напомним, что платной с 1 декабря в Волгограде парковка стала не только на площади Ленина, но и на следующих улицах:

  • ул. Коммунистической – в границах ул. Комсомольской до ул. 7-й Гвардейской,
  • ул. 13-й Гвардейской,
  • ул. Пражской,
  • ул. Гагарина,
  • ул. Порт-Саида,
  • ул. Мира в границах улиц Комсомольской и Гагарина,
  • у речного вокзала и Волгоградской филармонии на Набережной имени 62-1 Армии.
Бесплатно оставить транспорт можно лишь на 15 минут, далее взимается 40 рублей в час. 

 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
01.12.2025 16:48
Общество 01.12.2025 16:48
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2025 16:25
Общество 01.12.2025 16:25
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2025 16:17
Общество 01.12.2025 16:17
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2025 14:39
Общество 01.12.2025 14:39
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2025 14:33
Общество 01.12.2025 14:33
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2025 14:13
Общество 01.12.2025 14:13
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2025 12:56
Общество 01.12.2025 12:56
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2025 12:51
Общество 01.12.2025 12:51
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2025 11:37
Общество 01.12.2025 11:37
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2025 10:44
Общество 01.12.2025 10:44
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2025 09:26
Общество 01.12.2025 09:26
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2025 09:07
Общество 01.12.2025 09:07
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2025 08:37
Общество 01.12.2025 08:37
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2025 08:05
Общество 01.12.2025 08:05
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2025 07:49
Общество 01.12.2025 07:49
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:18
«Забросим до Китая?»: в Волгограде прошёл первый этап баскетбольного турнира «Лига Титаны»Смотреть фотографии
17:50
Женщину еле спасли: в Волгограде пансионат престарелых на ул. Тукая закрыли и возбудили делоСмотреть фотографии
16:48
Пенсионер припрятал на «черный день» выброшенные банкоматом деньги: ему грозит 5 летСмотреть фотографии
16:25
Волгоградские чиновники заказали доступ к VPN за 2 млнСмотреть фотографии
16:17
Платный режим «выгнал» волгоградцев с последней большой парковки в центре городаСмотреть фотографии
15:25
Под Волгоградом в ссоре жена наколола супруга на вилкуСмотреть фотографии
14:39
Волгоградцам назвали адреса 65 елочных базаровСмотреть фотографии
14:33
«Вы не понимаете, у меня рушится жизнь»: врач-инфекционист – о пациентах с ВИЧ и их жизни вне старых шаблоновСмотреть фотографии
14:13
В Волгограде покрыли асфальтом площадь больше половины футбольного поляСмотреть фотографии
12:57
Под Волгоградом за испорченное авто начальника осудили лишенного премии водителяСмотреть фотографии
12:56
В Волгограде 73 года назад открыли аэропорт: смотрим архивные фотоСмотреть фотографии
12:51
Avito: волгоградцы готовы потратить на Новый год 14 тысяч рублейСмотреть фотографии
12:40
СМИ: Мэр Батайска заявил, что восстанавливать дома после атаки должна УкраинаСмотреть фотографии
11:41
В Волгограде СОБР задержал участников схемы по легализации мигрантовСмотреть фотографииCмотреть видео
11:37
В Волгограде с 1 декабря добавилось платных парковок: смотрим, где и почемСмотреть фотографии
11:18
В Волгограде сгорела машина на платной парковке у ТЦ «Пирамида»Смотреть фотографии
10:50
Жильцов МКД предложили избавить от платы за парковкиСмотреть фотографии
10:44
Андрей Бочаров поручил проверить чиновников на готовность к непогодеСмотреть фотографии
10:17
Жительница Пензы идет под суд за крупный обман СФР с маткапиталом в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:07
Под Волгоградом трое госпитализированы после столкновения фуры с минивэномСмотреть фотографии
09:37
Птицефабрики «закидали» волгоградцев яйцамиСмотреть фотографии
09:35
Силовики изъялии у волгоградца крупный арсенал оружия и боеприпасовСмотреть фотографииCмотреть видео
09:26
В Волгограде и области отменена опасность по БПЛАСмотреть фотографии
09:11
Алексей Шумских и Дмитрий Сасин покинули «Ротор»Смотреть фотографии
09:07
В Волгограде аэропорт возобновил работу после пятичасового запрета РосавиацииСмотреть фотографии
08:37
Волгоградцев ждет самая короткая рабочая неделя в конце декабряСмотреть фотографии
08:28
В Волгограде на Спартановке засняли протаранившего легковушку курьера-камикадзеСмотреть фотографииCмотреть видео
08:05
Волгоградцы 1 декабря успокоятся после солнечной «свистопляски»Смотреть фотографии
07:49
В аэропорту Волгограда из-за атаки БПЛА задерживаются московские рейсыСмотреть фотографии
07:36
Минобороны: над Волгоградской областью за ночь сбит 1 БПЛАСмотреть фотографии
 